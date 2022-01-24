Красноярск, , 09:24 — REGNUM В Красноярском крае в настоящее время, согласно ежедневному мониторингу, по-прежнему значительно превалирует штамм коронавируса «Дельта», в то же время среди населения идёт распространение штамма «Омикрон». Об этом 24 января в своём телеграм-канале сообщил глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, за прошедшие две недели в регионе зарегистрировано девять случаев заражения «Омикроном», в том числе у четверых иностранных граждан. Пять случаев — завозные (США, Италия, Доминикана), четыре — выявлены у жителей края, не выезжавших в последнее время из региона.

Шесть человек болеют в лёгкой форме с признаками ОРВИ, трое — бессимптомно.

«Комплекс противоэпидемических мероприятий проводится в полном объёме. Все заболевшие были изолированы, установлены контактные лица», — пишет Горяев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае по состоянию на 23 января выявлено 180 419 носителей коронавируса, выздоровели 164 757 человек, скончались 9280 ковид-пациентов.

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