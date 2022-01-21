Москва, , 19:39 — REGNUM В Москве пока не выявлено ни одного случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон» среди детей. Об этом сообщает 21 января пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

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"В возрастной структуре заболевших преимущественно составляют взрослые от 40 до 65 лет — 43%, от 18 до 39 лет — 41%. Среди детей заболевания новым геновариантом вируса SARS-CoV-2 «Омикрон», не зарегистрированы», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре сообщил, что в Москве по состоянию на 21 января зарегистрировано более 1,8 тысячи случаев заражения штаммом «Омикрон». При этом чуть более 20% случаев являются завозными и связаны с поездками в другие страны, все остальные инфицированные не покидали пределов Московского региона.

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