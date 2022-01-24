Нижний Новгород, , 18:46 — REGNUM Первая партия препарата, предназначенного для вакцинации подростков от коронавируса, должна поступить в Нижегородскую область не позднее 31 января. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Вакцина от коронавируса (сс) Whispyhistory

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Стало известно о том, что это будут 2 160 доз вакцины «Спутник М», которой будут прививать юных нижегородцев в возрасте от 12 до 17 лет.

В ведомстве отмечают, что прививочные пункты по всему региону уже оборудованы, а местные медики готовы вакцинировать несовершеннолетних граждан.

ИА REGNUM отмечает, что подростки младше 15 лет могут привиться только с письменного разрешения родителей, а юноши и девушки старше указанного возраста имеют право принимать решение о вакцинации самостоятельно.