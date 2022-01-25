Москва, 25 января 2022, 16:51 — REGNUM Заболеваемость COVID-19 стремительно растет во регионах России, отменивших ранее введённые ограничительные меры. Об этом сообщила 25 января глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
Government.ru

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«К сожалению, во всех регионах, где были сняты ограничения, мы видим стремительный рост заболеваемости. Значительно более стремительный, чем в регионах, где эти ограничения сохраняются», — сказала она на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Попова добавила, что в целом по России продолжается рост числа случаев заражения коронавирусом. Средней уровень заболеваемости по итогам третьей недели января составил 231 случай на 100 тысяч населения, что в два раза превысило показатель предыдущей недели.

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