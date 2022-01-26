Пермь, , 15:52 — REGNUM В Пермском крае за сутки из ковидных госпиталей выписали в связи с выздоровлением 301 пациента. Об этом сообщает 26 января оперштаб по борьбе с COVID-19.

Больница Yarregion.ru

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Суточный показатель выздоровлений превышает число госпитализаций: 301 против 206. В тяжелом состоянии в больницах находится 158 пациентов, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. В аппаратам ИВЛ подключены 73 человека.

В регионе выявили 1356 новых случаев заражения. Общее число зарегистрированных с начала пандемии носителей коронавируса достигло 173 397. Выздоровели 156 806 пермяков. Жертвами заболевания стали 7748 человек, в том числе десять за последние сутки.