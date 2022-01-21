Санкт-Петербург, , 14:57 — REGNUM Предприниматели Санкт-Петербурга теряют в среднем 45−50% прибыли из-за необходимости проверки иммунных сертификатов у клиентов и посетителей. Об этом 21 января заявила депутат Законодательного собрания Ирина Иванова (КПРФ), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Проверка QR-кодов на входе в фуд-корт ТРЦ «Охта Молл» Дарья Драй © ИА REGNUM

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Введение обязательной проверки QR-кодов в Петербурге в организациях сферы общепита, розничной торговли непродовольственными товарами, сфере услуг и развлечений отрицательно сказывается на получении прибыли среди местных предпринимателей. По оценке Ирины Ивановой, потери бизнеса колеблются в районе 45−50%.

В свою очередь ресторатор Александр Коновалов, являющийся также идейным вдохновителем акции по игнорированию проверок QR-кодов в торговле и общепите, заявил, что его потери доходили и до 70%.

Введение QR-кодов сказывается на потоке посетителей. От похода в рестораны отказываются и постоянные гости, которых не устраивают новые правила. Бизнесмен Дмитрий Бондаренко отметил, что его заведение столкнулось с невозможностью обслуживания некоторых иностранных клиентов, так как их QR-коды не читаются из-за непризнания в РФ иностранных прививок. Ресторатор также отметил, что поток посетителей его заведения сократился на 35% по сравнению с аналогичным периодом начала 2021 года и 2020 года.

Недовольство проверками кодов нарастает. Депутат ЗакСа Ирина Иванова отметила, что за эту неделю ей поступило 300 жалоб о необходимости иметь иммунный сертификат как для посещения, так и для работы. По мнению Ивановой, QR-коды не спасут Петербург от новых заражений. Тем более, что на фоне действия этого ограничения в городе отмечается вертикальный рост заболеваемости.

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