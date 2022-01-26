Салехард, , 08:58 — REGNUM На Ямале 15% родителей дали согласие на вакцинацию детей. Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на доктора медицинских наук, главного врача ГБУЗ ЯНАО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Сергея Токарева.

Вакцинация Цитата из м/ф «Про бегемота, который боялся прививок». реж. Леонид Амальрик. 1966. СССР

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Сергей Токарев отметил, что при вакцинации от COVID-19 «у подростков иногда наблюдается быстропроходящая локальная реакция в месте прививки в области дельтовидной мышцы: небольшие боли, покраснения». Реакция исчезает в течение двух-трёх суток, уверяет он.

«У каждого четвертого ребёнка врачи отмечают явления гриппоподобного синдрома: слабость, мышечные боли, снижение аппетита, повышенная утомляемость. У каждого пятого — незначительное повышение температуры до субфебрильного значения: 37,3 — 37,5 градусов», — отметил Сергей Токарев.

По данным Роспотребнадзора, в ЯНАО к 21 января 2022 года полностью привились от коронавируса 288 372 взрослых ямальцев, коллективный иммунитет в регионе составляет 64,5%.