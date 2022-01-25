Москва, , 12:33 — REGNUM За последние сутки в России от коронавирусной инфекции умерли ещё 75 человек. Об этом 25 января сообщили в столичном оперативном штабе.

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Смертность постепенно растёт — днём ранее скончался 71 пациент. Всего в столице ушли из жизни в результате заболевания ковидом 38 514 человек.

За сутки выявили 18 935 заражений коронавирусом, всего с начала пандемии — 2 212 980 заражений.

Как сообщало ИА REGNUM, в 68 регионах России выявлен штамм коронавируса «Омикрон».