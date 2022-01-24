Москва, , 14:51 — REGNUM На фоне новой волны коронавируса растёт число желающих вакцинироваться. Об этом 24 января заявил глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов на телеканале «Россия 24».

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

«Ситуация, что касается прививки у молодёжи, неоднозначная и много споров вызывает в обществе. Конечно, мы все понимаем, что рано или поздно к этому придём — обычные прививки, когда делали в детстве, в младенческом возрасте делали, я думаю, мы к этому обязательно придём», — заявил Темрезов.

«Но на сегодняшний день ситуация вообще с вакцинированием непростая была. Но вот при этой волне, которая пошла сейчас при «Омикроне», у нас пошло увеличение желающих вакцинироваться. Люди видят, что люди легче болезнь переносят, смертности нет — люди начинают это понимать», — указал он.