Ростов-на-Дону, 23 января 2022, 13:45 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались шесть человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 23 января.
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Жертвами COVID-19 стали две женщины в возрасте 79 и 84 лет, а также четверо мужчин в возрасте от 64 до 84 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.
За весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 9 954 жителя Ростовской области.
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