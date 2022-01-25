Екатеринбург, , 14:24 — REGNUM На Среднем Урале в COVID-центрах лечение на сегодняшний день, 25 января получают 334 пациента, находящихся в тяжелом состоянии. Кроме того, состояние 1773 госпитализированных граждан медики оценивают как среднетяжелое. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Стоит отметить, сутками ранее в больницах пребывали 337 пациентов в тяжелом состоянии и 1735 в состоянии средней тяжести.

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 1096 случаев заражения коронавирусом. Показатель продолжает расти.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 212 808 носителей коронавируса. Выздоровели 187 419 человек. От коронавирусной инфекции скончались 9926 свердловчан. 20 из них за прошедшие сутки.