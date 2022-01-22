Москва, , 09:06 — REGNUM Екатерина Вертиева — врач-онкодерматолог — предупредила жителей России о симптоме COVID-19, заметном на коже, передает «Москва 24».

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По ее словам, COVID-19 может вызывать обострениекожных заболеваний, при этом при разных штаммах наблюдаются одинаковые дерматологические симптомы. Самый частый из них — токсическая эритема (синюшные пятна).

«Возможно поражение слизистых полости рта (появление пузырей во рту), но это редко. Восновном — синюшные пятна», — заявила врач.

Еще один симптом — крапивница.

«Мы видим обострение или впервые начинающиеся псориазы, много пациентов с витилиго на коронавирус, видим обострение атопического дерматита», — добавила врач и объяснила, что в редких случаях зараженные COVID-19 могут столкнуться с поражением сосудов кожи (васкулит).