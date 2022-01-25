Чебоксары, , 12:34 — REGNUM В Чувашии увеличилось количество госпитализированных в ковидные стационары и количество вновь заразившихся. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По сведениям на 25 января, с начала пандемии в республике официально выявлено 48 715 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки (24 января) — 297. По сравнению с 23 января число вновь заразившихся увеличилось на 62.

За последние сутки госпитализированы в ковидные стационары республики 124 больных, что на 74 пациента больше, чем было 23 января.

Всего в Чувашии выздоровели 42 086 пациентов, доля вылечившихся составляет 86,4%. В том числе за последние выписаны 52 человека.

Умерли в республике ещё шесть пациентов с коронавирусом. Всего скончались 4185 ковидных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в связи с ростом выявляемых случаев заражения коронавирусом планируется отменить или перевести в дистанционный формат ряд массовых мероприятий, какие именно — пока не уточняется.