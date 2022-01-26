Ростов-на-Дону, , 12:17 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки выявили 1029 носителей коронавируса, выздоровели 259 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 26 января.

Коронавирус Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Ростовской области составляет 1,7. На стационарном лечении находятся 2 223 ковид-пациента. В тяжёлом состоянии остаётся 21 человек. 11 630 заразившихся получают амбулаторное лечение.

Всего в Ростовской области зарегистрировано 207 244 заражений коронавирусом, выздоровели 183 410 человек. Победить COVID-19 не смогли 9972 жителя Ростовской области.