Москва, 25 января 2022, 16:23 — REGNUM Постановление Роспотребнадзора о сокращении в России срока карантина по COVID-19 с 14 до семи дней вступило в силу, сообщили 25 января в пресс-службе российского правительства.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»
Уточняется, что об этом сообщил на заседании Координационного совета по COVID-19 российский премьер-министр Михаил Мишустин. «Документ зарегистрирован в Минюсте РФ», — сообщили в пресс-службе.
Читайте также: Голикова объявила, что в России сокращён срок карантина по COVID-19
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сокращение до семи дней срока карантина по коронавирусу в России анонсировала неделю назад вице-премьер страны Татьяна Голикова.
Читайте ранее в этом сюжете: Мишустин оценил ситуацию с COVID-19 в России