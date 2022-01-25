Мурманск, , 17:06 — REGNUM В Мурманской области за сутки скончались шесть пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии — 2894, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки инфекцию выявили у 311 северян. Большинство из них — 134 — жители региональной столицы. На лечении продолжают находиться 13 072 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, карантин по COVID-19 в России официально стал семидневным.