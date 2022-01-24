Томск, , 13:42 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области выявлен 151 носитель коронавируса, выздоровели 477 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 января в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За весь период пандемии в Томской области COVID-19 диагностировали у 64 894 человек, выздоровели 60 034 жителя региона.

Напомним, 23 января в регионе выявили 157 носителей коронавируса, выздоровели 479 томичей.

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