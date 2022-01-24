Владимир, , 19:06 — REGNUM Во Владимирскую область поступила первая партия вакцины «Спутник М» для вакцинации от коронавируса детей и подростков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Вакцинация от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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720 доз вакцины получил регион в выходные. Препарат предназначен для вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет. Вакцину распределяют между детскими больницами и поликлиниками. Прививочная кампания будет проходить на базе медицинских организаций.

Детей до 15 лет можно прививать по согласию родителей или других законных представителей. Согласие на вакцинацию дали родители 5200 детей. Подростки в возрасте от 15 до 17 лет дают согласие на прививку самостоятельно.

Вакцинация «Спутником М» будет проходить в два этапа, между которыми должен пройти 21 день.