Ульяновск, , 12:32 — REGNUM В Ульяновской области увеличилось суточное число вылечившихся от ковида пациентов. В то же время подтверждены очередные летальные случаи. Такие обновлённые данные приводит федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По сведениям на 26 января, в Ульяновской области за последние сутки (25 января) в больницы госпитализировали 58 пациентов с коронавирусом. Это на восемь больных больше, чем было сутками ранее (24 января).

Также в регионе подтверждено ещё пять летальных исходов от COVID-19. Таким образом, жертвами пандемии стали 4045 пациентов с коронавирусом, что составляет 3,25% от числа выявленных случаев заражения.

Напомним, что в Ульяновской области сделано 1 689 506 лабораторных исследований на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки на 813 выросло количество контактных лиц, которые попали под наблюдение, достигнув на вечер 25 января 9235 человек.

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