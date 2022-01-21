Белгород, , 12:59 — REGNUM В Белгородской области 21 января подтверждено 198 новых случаев заболевания COVID-19 — на 16 больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны с выздоровлением ещё 234 человека, от осложнений скончались шесть пациентов. На вакцинацию записались 1 174 жителя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Исследование ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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Всего в Белгородской области выявлено 84 266 носителей инфекции. Справились с заражением 76 719 человек. В стационарах находятся 953 пациента, лечатся амбулаторно 4 727 жителя, на самоизоляции 10 140 человек. В летальной статистике 1 867 записей.

Полный курс иммунизации от COVID-19 прошёл 946 281 человек. В целом на прививки записались 1 038 514 жителей.