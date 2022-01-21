Москва, , 16:34 — REGNUM Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю вырос с 63,7% до 64,4%. Об этом сообщила 21 января вице-премьер Татьяна Голикова.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По её словам, среди регионов лидируют по уровню иммунитета Севастополь, где этот показатель составляет 90,5%, Санкт-Петербург — 84,6%, Карелия — 83%, Чукотка — 80,6%. Близки к достижению отметки в 80% Мурманская и Липецкая области, Тува, Пензенская, Орловская, Калининградская и Московская области.

Как сообщила Голикова, по состоянию на 21 января вакцинация первым компонентом была проведена 81 981 007 раз, вакцинация полного цикла — 78 059 701 раз.

Вице-премьер добавила, что в России идёт интенсивное распространение штамма коронавируса «Омикрон», и ожидается, что вскоре он станет доминирующим. В связи с этим она призвала граждан, сделавших прививку или переболевших полгода назад, вновь прийти на прививочный пункт для ревакцинации.