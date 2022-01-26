Санкт-Петербург, , 19:58 — REGNUM Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет с конца января начнет комплексное консультативно-диагностическое обследование детей, которым нужна прививка от коронавирусной инфекции. Об этом 26 января сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина.

Ребенок на осмотре врача Semevent

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По ее словам, с 31 января Педиатрический университет начинает комплексное консультативно-диагностическое обследование детей 12−17 лет, которым нужна прививка от коронавирусной инфекции.

«Перед вакцинацией проводится полное обследование здоровья, включая тесты на антитела и ПЦР», — уточнила чиновник.

На консультацию можно записаться по телефонам 337−03−00 и 8−921−875−61−38, а с 27 января запись на вакцинацию будет открыта в районных детских поликлиниках.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что накануне в Петербург поступила первая партия вакцины для детей в возрасте от 12 до 17 лет в количестве из 2,8 тыс. доз. Привиться «Спутник М» можно будет в детской поликлинике только с письменного согласия родителей, а с 15 лет — самого подростка. Добавим, что в России нет обязательной вакцинации подростков против коронавируса.

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