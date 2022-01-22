Псков, , 21:25 — REGNUM В Псковской области закончился запас вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», сроки поставки пока неизвестны. Об этом 22 января сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

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«Спутник Лайт» в регионе полностью закончился. Данных о новых поставках пока нет», — написал он в Instagram.

Он напомнил, перед новой волной коронавируса Минздрав РФ рекомендует ревакцинироваться любой 2-компонентной вакциной из числа зарегистрированных.

Ранее Ведерников сообщал, что первые 15 случаев «Омикрона» подтвердились у жителей Пскова, а также Гдовского, Новоржевского, Опочецкого, Порховского районов.