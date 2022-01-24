Ульяновск, , 07:27 — REGNUM В Ульяновской области — всплеск заражений коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По оперативным сведениям, за последние сутки (23 января) в регионе лабораторно подтверждено 323 случая заражения коронавирусом. Это на 47 больше, чем было сутками ранее — суточный прирост составил 17%.

Всего с начала пандемии в Ульяновской области сделано 1 684 238 лабораторных исследований на коронавирус.

В регионе количество контактных лиц, которые находятся под наблюдением, за сутки выросло с 7328 до 7821 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе заявлял о трёх первых случаях заражения штаммом «Омикрон». Его выявили у вернувшегося из Египта жителя Ульяновской области, остальные двое больных не выезжали за пределы малой родины.