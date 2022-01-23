Барнаул, , 07:43 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 23 января 2022 года, протестированы за сутки всего 7557 человек, выявлен 431 носитель (+20), а тестов сделано на 2192 меньше.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала нового учебного года детей, зараженных коронавирусом, стало на 60 больше (всего 6524). Это один из самых высоких показателей последнего времени. Количество заболевших пневмонией и ОРВИ вновь увеличилось: 25 467 (+88 за сутки) и 91 278 (+335 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных увеличилось до 332 (+3 за сутки). Из них 129 подключены к аппаратам ИВЛ (-1 за сутки). Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 8618 человек, причём 29 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 126 992 человека. Вместе с тем число победивших новую инфекцию составляет уже 108 569 (+305) человек.

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