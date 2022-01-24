Пенза, , 14:21 — REGNUM Первую партию вакцины против новой коронавирусной инфекции для подростков поставили в Пензенскую область 24 января. Об этом сообщает региональный минздрав.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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720 комплектов вакцины «Гам-Ковид-Вак-М» распределят в ближайшие дни в областные медорганизации.

Вакцина предназначена для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Препарат двухкомпонентный и представляет собой 1/5 взрослой дозировки. Компоненты вводятся пациенту с разницей в 21 день.

Подчеркивается, что вакцинация несовершеннолетних проводится только на добровольной основе. Для получения прививки необходимо письменное заявление родителей или иных представителей ребенка, а также добровольное информированное согласие для детей от 12 до 15 лет включительно. Дети в возрасте от 15 до 17 лет самостоятельно подписывают информированное согласие.

ИА REGNUM напоминает, более 400 жителей Пензенской области подали иск с требованием отменить постановление губернатора о правилах посещения ряда общественных мест по медицинским сертификатам о вакцинации.

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