Липецк, , 15:18 — REGNUM В Липецке 20 классов находятся на дистанционном обучении по состоянию на 24 января. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

В школе Иван Шилов © ИА REGNUM

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Удалённо учатся 590 учеников из 20 классов 20 липецких школ. На недельное дистанционное обучение отправляют классы, в которых число заболевших ОРВИ детей превышает 20%.

Сейчас болеют 3558 школьников — 6% от общего числа. Из педагогов на больничном находятся 113 человек — 3,7%. Классов, закрытых из-за коронавируса, нет. Все школы работают в штатном режиме.

При этом родители сами могут перевести своего ребёнка на дистанционное обучение, написав соответствующее заявление.