Ульяновск, , 07:44 — REGNUM В Ульяновской области установлен рекорд по числу выявленных за сутки заразившихся коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По оперативным сведениям ведомства, 26 января в регионе лабораторно выявлено 713 носителей новой коронавирусной инфекции. За сутки прирост составил 205 случаев (25 января было официально подтверждено 508 случаев заражения).

Всего с начала пандемии в Ульяновской области сделано 1 695 204 лабораторных исследования на SARS-CoV-2. Под наблюдением находятся 10 372 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области реорганизовали структуры министерства здравоохранения, сократив четыре единицы штата и усилив направление по обеспечению лекарственными препаратами, ведомственного контроля и работы с гражданами.