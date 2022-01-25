Самара, , 01:23 — REGNUM Все военнослужащие миротворческой бригады Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Самарской области, завершили ревакцинация от нового коронавируса. Об этом 24 января сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.

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пресс-служба ЦВО «Перед введением вакцины специалисты медицинской службы информируют военнослужащих о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека для предотвращения заболевания коронавирусом».

Военнослужащие перед прививкой проходили осмотр терапевта с измерением давления и температуры, а также подтверждали согласие на добровольное введение компонентов препарата.

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В сообщении военного ведомства отмечается, что ревакцинация осуществляется «в целях создания коллективного иммунитета».

Как сообщало ИА REGNUM, в частях и подразделениях дислоцированного в Сибири общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) полностью завершилась вакцинация молодого пополнения от новой коронавирусной инфекции.

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