Улан-Удэ, , 10:03 — REGNUM В Бурятии на заседании регионального оперштаба приняты новые ограничительные меры. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации.

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Так, до 14 февраля приостановлена работа банкетных залов и ночных клубов, запрещено проведение свадеб, фуршетов и других мероприятий, в том числе на турбазах. Заведения общепита будут работать до 23 часов.

Закрывают детские развлекательные центры и комнаты, приостановлены занятия физкультурой и спортом в спортивных объектах. Исключение сделано для тренировок членов сборной.

«Ограничено проведение физкультурных и спортивных мероприятий, за исключением включенных в единый календарный план Минспорта России», — добавили в правительстве.

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