Калуга, , 16:18 — REGNUM В Калужской области введены новые ограничения в связи с регистрацией случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон», сообщает 22 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление регионального правительства.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Калужской области.

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Согласно документу, с 24 января и по 28 февраля запрещены массовые мероприятия с участием более 50 человек. До конца февраля продлён запрет для подростков посещать торговые и развлекательные центры без сопровождения взрослых. Жителям старше 60 лет рекомендовано не посещать общественные места, а работникам этого возраста перейти на дистанционный режим. Возможен также переход на посменный график. Для всех работников организаций обязателен масочный режим.

Как сообщало ИА REGNUM о первых случаях заражения штаммом коронавируса «Омикрон», зарегистрированных на территории Калужской области, сообщил в социальных сетях губернатор Владислав Шапша.

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