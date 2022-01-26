Кызыл, , 08:36 — REGNUM В Туве установили запрет на посещение детьми до 14 лет общественных мест без сопровождения взрослых. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Спорткомплекс в Кызыле Oschtan

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Решение принято оперштабом республики в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19. Ограничение будет действовать с 25 января по 7 февраля.

«На этот же период учеников 1−8 классов, студентов ссузов и вузов решено перевести на дистанционный формат обучения. Должны прекратить работу детские сады и иные дошкольные учреждения, за исключением дежурных групп», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, предприятиям республики предписали перевести на удалённый режим работы не менее 50% своих сотрудников. Отправиться по домам должны все работники старше 60 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями для вакцинации.

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