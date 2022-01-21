Красноярск, , 12:56 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 24 человека с диагнозом COVID-19. Об этом сообщили 21 января в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

За весь период пандемии в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали уже 9224 человека, уточнили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в регионе выявили 422 носителя коронавируса (за всё время — 179 532), выздоровели 379 человек (163 969).

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае выявили вспышку COVID-19 в Саянском районе