Ставрополь, , 15:04 — REGNUM В Ставропольском крае из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса среди детей и подростков принято решение об ограничении проведения детских коллективных мероприятий. Кроме того, поручено усилить меры профилактики на объектах в местах отдыха и развлечений. Такое решение приняли 26 января на очередном заседании оперативного штаба, сообщил глава края Владимир Владимиров.

Школьники Иван Шилов © ИА REGNUM

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«На заседании приняли еще одно решение — с 28 января ограничить на Ставрополье проведение коллективных детских мероприятий. Необходимо проработать и вопрос, связанный с посещением юными ставропольчанами развлекательных учреждений и мест отдыха. Эти «точки» продолжат работать, но меры эпидпрофилактики в них надо усилить»,— написал губернатор на своей странице в соцсети Instagram.⠀Напомним, на этом же заседании оперштаба было сказано, что треть заболевших новым штаммом коронавируса «Омикрон» — дети. Решено рассмотреть вопрос о каникулах для учащихся или о введении дистанционного обучения в школах.

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