Краснодар, , 11:55 — REGNUM Глава администрации Краснодара Андрей Алексеенко обратился к работодателям с просьбой отправить сотрудников на удаленную работу. Об этом он сообщил на еженедельном планерном совещании утром 24 января.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

Алексеенко сообщил, что город находится на пороге пика заболеваемости COVID-19, сообщил телеканал «Краснодар».

При этом в самой администрации города и в подведомственных бюджетных учреждениях не менее 50% сотрудников переведут на дистанционный формат работы в ближайшие дни.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние дни в регионе наблюдается рост ковид-заболеваемости — за предыдущие сутки зарегистрировано 880 случаев заражения, в том числе 360 — в Краснодаре.