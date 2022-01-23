Москва, , 12:29 — REGNUM В Москве за прошедшие сутки с диагнозом COVID-19 госпитализированы 1040 человек. Об этом сегодня, 23 января, сообщает оперативный штаб российской столицы по борьбе с коронавирусом.

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Согласно данным оперштаба Москвы, всего за прошедшие сутки в городе выявлено 17 528 новых случаев заражения коронавирусом. Доминирующим является штамм «Омикрон», при котором течение COVID-19 значительно легче, чем при предыдущем штамме «Дельта». Госпитализция потребовалась только 5,9% пациентов с коронавирусом, выявленных за сутки (1040 человек).

На аппаратах ИВЛ в столичных больницах с диагнозом COVID-19 находятся 508 пациентов.

Выздороветь от COVID-19 за сутки в Москве смогли 2815 человек.

В столице скончались 73 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.