Саратов, , 16:19 — REGNUM Саратовская область получила первую партию вакцины от COVID-19 для иммунизации подростков. Об этом 24 января заявил замминистра здравоохранения региона Денис Грайфер.

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

Первые 1920 доз препарата «Спутник-М» уже распределены между лечебными учреждениями области. Данная вакцина предназначена для детей в возрасте от 12 до 17 лет включительно.

Это первый транш, в ближайшее время ожидаются новые поставки. Вакцинация детей и подростков проводится с согласия родителей или законных представителей, уточнили в облминздраве.

Среди взрослого населения на сегодняшний день полный курс иммунизации против COVID-19 прошли 1 204 799 человек, ревакцинированы 149 602 жителя.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Саратовской области выявили первые два случая заболевания COVID-19, ассоциированных со штаммом «Омикрон».

Читайте также: В Саратовской области после COVID-19 за сутки выздоровели 235 человек