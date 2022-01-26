Санкт-Петербург, , 13:08 — REGNUM В Санкт-Петербурге в стационары, перепрофилированные под прием пациентов с ковидом и внебольничной пневмонией, за сутки госпитализировали 657 заболевших ковидом, что почти в два раза больше, чем за день до этого. Об этом 26 января сообщили в пресс-службе Смольного, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

Отметим, что в настоящий момент в городе развернуто 8436 ковидных коек в 19 стационарах — 16 городских и трех федеральных. Свободный коечный фонд составляет 42,46%. За минувшие сутки в стационары поступило 657 заболевших, что на 315 больше, чем днем ранее. Всего сейчас в больницах проходят лечение 6515 пациентов, из них 598 в реанимации, из них 310 подключены к аппаратам ИВЛ.

Во временном инфекционном госпитале «Ленэкспо» с легким течением заболевания находятся 212 человек. На амбулаторном — 62 434 петербуржцев. За минувшие сутки в Петербурге был выявлен 10 581 зараженный, вместе с тем выписано по выздоровлению 25 января — 3118 человек.

Всего с начала пандемии в Северной столице коронавирусом заразились 950 475 человек, из них 844 045 выздоровели. Умерло — 29 537 горожан.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге за сутки не зарегистрировали ни одной смерти от COVID-19