16:15 26.12.2021

В Омане изменили правила въезда в страну иностранных граждан, теперь им необходимо иметь наличие не менее двух прививок от COVID-19 любым одобренным в стране препаратом. Об этом говорится в постановлении оманского верховного комитета по борьбе с распространением коронавируса.

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Читайте также: В Омане изменили правила въезда в страну для иностранцев

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет уходит на самоизоляцию: тест его дочери на COVID-19 дал положительный результат. Об этом 26 декабря РИА Новости сообщила пресс-секретарь главы правительства Анна Йонатан-Леус .

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране составило 3 645 124.

На Украине за истекшие сутки выявили 2810 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 декабря сообщает украинский минздрав.

Эффективность вакцинации от COVID-19 падает чуть более чем на 40% через пять месяцев после введения второй дозы, сообщили в Высшем институте здоровья Италии.

Коронавирус может сохраняться в организме человека до 230 дней, выяснили ученые Национальных институтов здравоохранения (NIH) США.

Первый случай заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон» выявлен в Доминиканской Республике. Об этом заявили в министерстве здравоохранения, передает Prensa Latina.

Первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» выявлен в Палестине. Об этом сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на Reuters.

20:54 26.12.2021

В столице Бельгии Брюсселе в акции протеста против закрытия культурных и развлекательных учреждений приняли участие свыше 5 тыс. человек, сообщила пресс-секретарь управления городской полиции Ильзе Ван Де Кейре.

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Читайте также: В Брюсселе на митинг против новых ограничений вышли более 5 тыс. человек

21:19 26.12.2021 Возрастающее число случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон» в Соединенных Штатах может свести на нет положительный эффект менее серьезного течения заболевания при этом варианте, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Читайте также: Фаучи: заразность «Омикрона» может нивелировать его меньшую опасность

21:43 26.12.2021 Белорусская система здравоохранения успешно справляется с пандемией COVID-19, заявил 26 декабря заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Белоруссии Александр Тарасенко. Подробности в материале: В Минздраве Белоруссии заявили, что успешно справляются с пандемией

23:45 26.12.2021 В Белоруссии в декабре выросли в два раза темпы вакцинации от COVID-19. Об этом 26 декабря сообщил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко. Читайте подробнее: В минздраве Белоруссии рассказали о темпах вакцинации от COVID-19

23:54 26.12.2021 В 184 странах мира на сегодняшний день сделано более 8,95 млрд прививок от COVID-19, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои подсчеты. Подробности в материале: В мире сделали почти 9 млрд прививок от коронавируса

03:59 27.12.2021 По мнению главы ВОЗ, для победы над пандемией необходимо, чтобы все страны мирового сообщества, работая сообща, достигли показателя 70% вакцинации населения мира к середине 2022 года. Подробности в материале: Глава ВОЗ назвал обязательное условие победы над пандемией коронавируса

05:01 27.12.2021 Прививки вакциной производства Pfizer/BioNTech на первом этапе получат дети в возрасте от девяти до 12 лет, с января начнут прививать сначала детей в возрасте от шести до девяти лет, а затем всех остальных в рамках возрастной группы от пяти до 12 лет. Об этом: В Сингапуре начался первый этап вакцинации детей от пяти до 12 лет

05:31 27.12.2021 В Международный день противоэпидемической готовности генсек ООН призвал уделить пристальное внимание кризису в сфере здравоохранения и выделить инвестиции для его преодоления. Подробности в материале: Генсек ООН призвал мировое сообщество готовиться к следующей пандемии

07:10 27.12.2021 Вакцина CoronaVac в Бразилии. (сс) Prefeitura de Pelotas

07:49 27.12.2021 Традиционную церемонию встречи Нового года на одном из самых популярных перекрёстков в Токио перед железнодорожной станцией Сибуя уже во второй раз отменили власти города в рамках борьбы с угрозой распространения коронавируса. Об этом: Новогодние торжества отменили власти Токио на самом популярном перекрёстке

07:55 27.12.2021 Первый летальный исход от штамма коронавируса «Омикрон» зарегистрирован на территории Австралии в Сиднее. Об этом 27 декабря сообщает департамент здравоохранения штата Новый Южный Уэльс на своей странице в соцсети Twitter. Читайте также: В Австралии зафиксировали первый случай смерти от штамма «Омикрон»

08:07 27.12.2021 Российский теннисист Андрей Рублёв сдал тест на коронавирус, который дал положительный результат. Об этом 27 декабря он сообщил на своей странице в Twitter. «В настоящее время я нахожусь в Барселоне, у меня минимальные симптомы. Я полностью вакцинирован», — написал Рублёв. Подробности в материале: Теннисист Рублёв заразился коронавирусом, он полностью вакцинирован

08:22 27.12.2021 Штамм коронавируса «Омикрон» в Грузии будет доминирующим во второй половине января. Об этом 26 декабря заявил в эфире телеканала «Имеди» педиатр, аллерголог, член комитета по иммунизации Бидзина Кулумбегов. Об этом: Штамм «Омикрон» станет доминирующим в Грузии в январе — врач

08:22 27.12.2021 В Южной Корее за минувшие сутки выявили 4207 случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 декабря сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний. Читайте подробнее: В Южной Корее за сутки выявили свыше 4,2 тыс. носителей коронавируса

08:25 27.12.2021 В больнице Сиднея умер мужчина 80 лет, поступивший с заражением штаммом «Омикрон». Уточняется, что мужчина был полностью привит от коронавируса, однако у него были серьёзные проблемы со здоровьем из-за сопутствующих заболеваний. Подробности в материале: В Австралии зафиксирован первый случай смерти пациента с «Омикроном»

08:27 27.12.2021 В журнале Nature опубликованы результаты исследования специалистов о «длинном ковиде». Так, отмечается, что коронавирус может месяцами размножаться в организме человека. Специалисты Национальных институтов здоровья США заявили, что уже на начальных стадиях заболевания вирус распространяется в тканях за пределами дыхательной системы.

08:38 27.12.2021 Штамм коронавируса «Омикрон» проник в страны Юго-Восточной Азии, включая Индонезию, сообщает CNN Indonesia. Об этом: В странах АСЕАН зафиксирован рост случаев заражения штаммом «Омикрон»

08:55 27.12.2021 В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 27 декабря сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Об этом: В ВС Южной Кореи выявили 33 случая заражения коронавирусом

09:24 27.12.2021 Розыгрыш путевки на Мальдивы для проживающих в Нур-Султане привившихся от COVID-19 пенсионеров переносится с 29 декабря на февраль 2022 года из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Казахстана. Читайте подробнее: В Казахстане из-за «Омикрона» перенесли розыгрыш путевки для пенсионеров

09:45 27.12.2021 В Грузии, по данным на 26 декабря, выявили 51 случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом в эфире «Общественного телевидения» сообщил руководитель Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе. Подробности в материале: В Грузии выявили новые случаи заражения штаммом «Омикрон»

09:59 27.12.2021 Американские военные стали снова проходить выездом в Японию ПЦР-тесты на коронавирус, от чего они ранее были освобождены. Об этом 27 декабря рассказал на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно. Читайте также: Военные США стали снова сдавать тесты на COVID-19 перед выездом в Японию

09:59 27.12.2021 Вакцина Sinopharm. (сс) Ministerio de Defensa del Perú

10:10 27.12.2021 С начала эпидемии коронавируса во Франции от COVID-19 умерли не менее 122 500 человек, сообщает Le Parisien. Об этом: Эпидемия унесла жизни более 122 тысяч человек во Франции

10:15 27.12.2021 В Грузии в течение последних суток в ходе 19 701 исследования на SARS-CoV-2 выявили 986 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 27 декабря обнародовали на сайте Stopcov.ge. Подробности в материале: В Грузии за сутки выявили почти 990 носителей коронавируса

10:18 27.12.2021 Вакцинация детей от коронавирусной инфекции началась в Белоруссии. Об этом 27 декабря сообщает агентство БелТА. Читайте подробнее: В Белоруссии начали вакцинацию детей от COVID-19

10:30 27.12.2021 В Алтайском крае по состоянию на 27 декабря 2021 года от коронавируса вакцинированы 1 150 195 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост составил всего 1040 человек. Ранее отмечалось, что Алтайскому краю ежедневно необходимо прививать более 10 000 человек. Из общего числа привитых 67 348 жителей региона получили первую прививку (на 519 меньше, чем сутками ранее). Подробности в материале: На Алтае за сутки от COVID-19 привили чуть более одной тысячи человек

10:42 27.12.2021 Одна из лабораторий австралийского Сиднея предоставила неверные образцы 995 тестов на коронавирус, сообщив людям, что результаты были отрицательными, хотя на самом деле результаты еще не были определены. Об этом 27 декабря сообщил телеканал Nine News. Читайте также: В Сиднее сообщили об ошибках при тестировании на COVID-19

10:42 27.12.2021 Сотням жителям Австралии отказывают в приеме при посещении мест для тестирования на COVID-19, в то время как часть граждан предпочитают ждать часами, чтобы сделать мазок. Сейчас очереди в пункты тестирования по всей Австралии носят хаотичный характер, а на кадрах в СМИ можно видеть, как тысячи людей выстраиваются в многокилометровые очереди. Об этом 27 декабря сообщил телеканал Nine News. Подробности в материале: В Австралии наблюдаются очереди к местам тестирования на COVID-19

10:50 27.12.2021 В Южной Корее одобрили экстренное использование перорального препарата Paxlovid, разработанного американской компанией Pfizer для лечения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств. Подробности в материале: В Южной Корее одобрили экстренное применение таблеток от COVID-19

10:54 27.12.2021 27 декабря правительство Квинсленда, третьего по численности населения штата Австралии, объявило, что дети в возрасте от пяти до одиннадцати лет будут иметь право на вакцинацию от COVID-19 с 10 января следующего года. Об этом сообщил телеканал Nine News. Подробности в материале: В австралийском Квинсленде от COVID-19 начнут прививать пятилетних детей

11:01 27.12.2021 За последние сутки число новых случаев COVID-19 в Западной Австралии не было двузначным. Так, 27 декабря в штате был зафиксирован один-единственный случай заболевания. Однако правительство штата все равно приняло решение продлить антикоронавирусные ограничения, о чем сообщил телеканал Nine News. Об этом: В Западной Австралии продлили ограничительные меры

11:05 27.12.2021 За прошедшие сутки в Виктории (юго-восток Австралии) было зарегистрировано 1999 случаев COVID-19 после того, как лабораториями штата были обработаны более чем 57 000 тестов. Об этом 27 декабря рассказал телеканал Nine News. Об этом: В австралийской Виктории на карантине находятся почти 20000 человек

11:07 27.12.2021 В этом году в торговых центрах по всех Австралии не было столь многолюдно, несмотря на празднование 26 декабря Дня подарков. Вместо того, чтобы наблюдать привычную картину, когда сотни посетителей ломятся в двери ТЦ утром, журналисты телеканала Nine News могли наблюдать лишь небольшие компании австралийцев, которые, сторонясь друг друга, быстро совершали покупки и уходили домой. Читайте также: В Австралии снизилось число граждан, посещающих ТЦ в период праздников

11:16 27.12.2021 В настоящее время нет никаких намеков на улучшение эпидемиологической ситуации в самом густонаселенном штате Австралии Новом Южном Уэльсе. За последние 24 часа в нем было зарегистрировано 6324 новых случая COVID-19 и еще три смерти в результате болезни. Об этом 27 декабря сообщил телеканал Nine News. Об этом: В австралийском Новом Южном Уэльсе выявили более 6300 носителей SARS-CoV-2

11:18 27.12.2021 Быстрое распространение штамма коронавируса «Омикрон», скорее всего, вызовет шестую волну эпидемии в Грузии в течение двух или трёх недель. Об этом 27 декабря заявил в эфире телеканала «Имеди» медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе. Об этом: В Грузии скоро будет шестая волна эпидемии — врач

11:34 27.12.2021 В воскресенье, 26 декабря, Боливия получила от Китая на безвозмездной основе партию в три млн доз вакцины от COVID-19. Об этом 27 декабря сообщил боливийский президент Луис Арсе на своей странице в соцсети Twitter. Подробности в материале: Боливия получила от Китая безвозмездно 3 млн доз вакцины от COVID-19

11:45 27.12.2021 По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 27 декабря 2021 года выявлено 279 991 317 заболевших коронавирусом. Суточный прирост составил 487 867 случаев.

11:46 27.12.2021 Вопреки возросшему уровню распространение инфекции и новые ограничения в Швеции, многие торговые сети все же предпочли провести традиционные распродажи между Рождеством и Новым годом. 26 декабря журналисты SVT отправились в один из торговых центров Эскильстуны Tuna Park, чтобы узнать, что же привлекает посетителей. Подробности в материале: В Швеции торговые сети проводят распродажи, несмотря на пандемию

11:51 27.12.2021 26 декабря в Дании было зарегистрировано почти 14 900 новых подтвержденных случаев COVID-19, что стало очередным антирекордом для страны, которая пережила первые волны пандемии коронавирусной инфекции гораздо мягче, чем остальные европейские страны. Об этом сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter. Читайте подробнее: В Дании за сутки выявили почти 14900 случаев заражения SARS-CoV-2

11:58 27.12.2021 Пожалуй, для Норвегии одним из последствий пандемии коронавирусной инфекции со знаком «+» стал необычайный рост показателя рождаемости в стране. Так, например, за первые девять месяцев 2021 года в Норвегии родилось на 2037 детей больше, чем за тот же период годом ранее. Об этом 26 декабря сообщил телеканал NRK. Об этом: В Норвегии пандемия привела к беби-буму

12:00 27.12.2021 Индонезия получила почти девять миллионов доз вакцины против коронавируса от дружественных стран, а именно из Франции, Германии, США и Греции, сообщает CNN Indonesia. Читайте подробнее: В Индонезию доставили 9 млн доз вакцины от коронавируса

12:24 27.12.2021 Пандемия коронавирусной инфекции закончится, когда вакцинацией будет охвачено 70% мирового населения. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. При этом приблизительных сроков того, когда отступит пандемия, он не назвал. Читайте подробнее: В ВОЗ воздержались от прогнозов по срокам окончания пандемии

12:50 27.12.2021 За последние семь дней, включая длинные рождественские выходные 24 — 26 декабря, число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Эстонии выросло на 16%. Об этом сообщил департамент здоровья страны со ссылкой на собственные данные. Читайте также: Рождественская неделя в Эстонии отмечена ростом заражений коронавирусом

13:29 27.12.2021 Мексиканцы в защитных масках. (сс) Adam Jones

13:48 27.12.2021 В Армении за последние сутки медики провели 4669 исследований на коронавирус, из которых 59 дали положительный результат. Об этом 27 декабря сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний. Читайте подробнее: В Армении за сутки выявили почти 60 случаев заражения коронавирусом

13:49 27.12.2021 Греция подтвердила 4036 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения вечером 26 декабря. Читайте также: В Греции умерли 79 ковид-пациентов за сутки

13:52 27.12.2021 Председатель правящей в Польше партии «Право и справедливость» и заместитель премьер-министра республики Ярослав Качиньский в интервью изданию Interia высказался за введение обязательной вакцинации от COVID-19 в стране. «Я сторонник того, чтобы в борьбе с пандемией пойти на всё, в том числе на обязательную вакцинацию. Даже принимая во внимание риски, политические и личные», — заявил политик. Об этом: Качиньский выступил за введение обязательной вакцинации в Польше

14:03 27.12.2021 Заместитель министра иностранных дел Греции Андреас Кастаньотис получил положительный результат на коронавирус, об этом он написал в Twitter 26 декабря. Подробности в материале: Замглавы МИД Греции заразился коронавирусом после трех прививок

14:13 27.12.2021 27 декабря в австралийской Тасмании было зарегистрировано 35 новых случаев COVID-19, в результате чего общее число активных случаев течения болезни в штате достигло 194. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил премьер-министр Тасмании Питер Гутвайн, который также обратился к гражданам с интересной просьбой, о чем написал новостной портал News.com.au. Читайте подробнее: Жителей австралийской Тасмании призвали не «накидываться» на праздниках

14:16 27.12.2021 Ситуация с распространением коронавируса в Австралии после того, как страна пережила изнурительные месяцы локдауна, стремительно ухудшается. 27 декабря впервые с начала пандемии коронавируса в австралийских штатах суммарно было выявлено свыше 10 000 новых случаев COVID-19 за сутки, пишет агентство Bloomberg. Читайте подробнее: В Австралии впервые за сутки выявили более 10000 носителей SARS-CoV-2

14:19 27.12.2021 Число положительных случаев заражения коронавирусом в Индонезии увеличилось, сообщает CNN Indonesia. Подробности в материале: В Индонезии выявили 120 носителей коронавируса за сутки

14:22 27.12.2021 Министерство здравоохранения Польши 27 декабря опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в республике. Так, за последние 24 часа в Польше зафиксировано 5029 новых случаев заражения коронавирусом. При этом за последние сутки с диагнозом COVID-19 в республике умерли 38 человек. Читайте подробнее: В Польше за сутки выявили 5029 случаев заражения SARS-CoV-2

14:37 27.12.2021 Лаборатория по исследованию анализов на коронавирус в Чили. (сс) Hospital Claudio Vicuña

14:42 27.12.2021 Первый житель Израиля получил четвертую прививку против коронавируса, сообщают «Вести Израиль» 27 декабря. Читайте подробнее: Профессор в Израиле первым сделал четвертую прививку от COVID-19

14:49 27.12.2021 Около 30% жителей Киргизии, которые подлежат вакцинации от коронавируса, привились обоими компонентами вакцин от COVID-19. Подробности в материале: Более миллиона жителей Киргизии прошли полный курс вакцинации от COVID-19

14:52 27.12.2021 В ходе 235 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 48 случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 декабря сообщает пресс-центр МВД ПМР. Читайте подробнее: В Приднестровье за сутки выявили почти 50 случаев заражения коронавирусом

15:06 27.12.2021 Пункт вакцинации в Индии. (сс) Sumita Roy Dutta

15:09 27.12.2021 В Италии заняты 12% мест в палатах и отделениях интенсивной терапии, что превышает установленный нормативами критический уровень (10%), сообщили в министерстве здравоохранения в понедельник, 27 декабря. Достигнут и 15-процентный показатель по числу постоянно занятых больничных коек. В девяти регионах, в том числе в Риме, Генуе, Венеции, Турине, превышены обе указанные нормы. Подробности в материале: В Италии превышен критический уровень загруженности интенсивной терапии

15:10 27.12.2021 С 10 января 2022 года ревакцинация от коронавируса в Италии будет назначаться на срок через 4 месяца после второй прививки, сообщил в понедельник, 27 декабря, комиссар по вопросам борьбы с эпидемией Франческо Фильюоло. Ранее правительство страны согласовало решение о сокращении с 5 до 4 месяцев периода между второй дозой вакцины и «бустером». Читайте подробнее: В Италии переходят к досрочной ревакцинации от коронавируса

15:12 27.12.2021 После возвращения школьников с рождественских каникул в образовательных учреждениях будет проведено общее тестирование на коронавирус, сообщили в комиссариате по вопросам борьбы с эпидемией в понедельник, 27 декабря. Помогать в организации тестирования будут сотрудники министерства обороны. Кроме того, останется обязательным ношение масок. Третья из утвержденных комиссариатом мер — вакцинация (разрешено в Италии с 5-летнего возраста) при желании учащихся и родителей. Читайте также: В школах Италии поставят тройной барьер коронавирусу

15:13 27.12.2021 За год в Италии были использованы 108 миллионов доз вакцины от коронавируса, сообщили в министерстве здравоохранения в понедельник, 27 декабря. Первые прививки были сделаны годом ранее, 27 декабря 2020 года. За это время чуть менее 48 миллионов человек (88,77% жителей старше 12 лет) получили как минимум одну дозу вакцины. Подробности в материале: 108 миллионов доз: в Италии подвели итоги первого года COVID-вакцинации

15:48 27.12.2021 Ночные клубы в Грузии будут работать, несмотря на запрет властей. Об этом, как передаёт телеканал «Рустави 2», говорится в коллективном заявлении владельцев заведений. Читайте подробнее: Ночные клубы в Грузии вступили в конфронтацию с властями

16:04 27.12.2021 В конце года правительство Индонезии ввело локдаун в пяти туристических провинциях, сообщает CNN Indonesia. Подробности в материале: Локдаун ввели в пяти туристических провинциях Индонезии

16:26 27.12.2021 В течение 26 декабря в Израиле подтверждены 1760 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает минздрав. Днем ранее (после выходного) сообщалось про 760 заражений, утром 25 декабря — про 1775. Читайте подробнее: В Израиле число жертв коронавируса остаётся неизменным третий день подряд

16:38 27.12.2021 Политик подчеркнул, что, несмотря на аномально хорошую ситуацию (несколько месяцев почти полного отсутствия смертей от COVID-19), важно, чтобы граждане продолжали прививаться от коронавируса. При этом Ляфити заявил о важности получения гражданами третьей дозы вакцины. Подробности в материале: Министр здравоохранения Косово призвал эмигрантов возвращаться привитыми

17:09 27.12.2021 В Азербайджане медики в течение последних суток выявили 306 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 6482 тестов. Об этом 27 декабря сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Об этом: В Азербайджане за сутки выявили более 300 случаев заражения коронавирусом

17:15 27.12.2021 Израиль с 27 декабря ужесточил ограничения по работе ТЦ: снова введены лимиты по количеству посетителей, вход в магазины площадью более 100 кв. м возможен только при предъявлении «зеленого пропуска».

17:18 27.12.2021 Новый штамм COVID-19 «Омикрон» стал доминирующим вариантом в столице Норвегии Осло.

17:30 27.12.2021 В октябре Белый дом отказался от плана по ежемесячному выпуску на рынок более 730 млн домашних тестов на COVID-19, сообщает Fox News. Подробности в материале: Белый дом в октябре отказался от программы по сдерживанию пандемии

17:56 27.12.2021 Министерство трудовых ресурсов Омана издало документ, в соответствии с которым работники предприятий государственного и частного секторов должны предъявлять нанимателям сертификат о вакцинации от COVID-19 или медицинский отвод.

18:08 27.12.2021 Пункт вакцинации против коронавируса в Чили. (сс) Mediabanco Agencia

18:35 27.12.2021 Американские авиалинии в разгар рождественских праздников 27 декабря отменили сотни рейсов на фоне распространения штамма коронавируса «Омикрон», который вынуждает персонал изолироваться, а туристов оставаться дома. Об этом: В США в рождественские праздники отменены почти 740 авиарейсов

18:43 27.12.2021 Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с руководством ВОЗ вопрос регистрации вакцины «Спутник V».

19:21 27.12.2021 Глава минздрава Израиля Нахман Аш распорядился сократить минимальный срок между введением второй и третьей доз прививки от COVID-19 с трех до пяти месяцев.

19:22 27.12.2021 Губернатор Штата Нью-Йорк объявила о вступлении в силу приказа о вакцинации работников частного сектора. Читайте также: В Нью-Йорке вступает в силу приказ о вакцинации

19:26 27.12.2021 Британцы обсудили в Twitter введение новых коронавирусных ограничений в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии после Рождества. Подробности в материале: Островной COVID-кризис: британцы не могут договориться о правилах

19:39 27.12.2021 Президент США Джо Байден, несмотря на рождественские праздники, возвращается к работе для проведения встречи с группой реагирования Белого дома по вопросам COVID-19. Читайте также: Байден созвал губернаторов, но фоне рождественского всплеска «Омикрона»

19:42 27.12.2021 Тему регистрации ВОЗ российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» обсудили 27 декабря в ходе телефонных переговоров российский министр иностранных дел Сергей Лавров и гендиректор всемирной организации Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщили в пресс-службе МИД РФ. Подробности в материале: Лавров и глава ВОЗ обсудили вопрос признания «Спутника V»

19:53 27.12.2021 Президент США Джо Байден в ходе общения с губернаторами заявил, что штамм коронавируса «Омикрон» вызывает беспокойство, но не должен быть поводом для паники.

19:57 27.12.2021 Медицинское сообщество Германии бьет тревогу в связи с масштабным распространением коронавируса, ситуация в больницах страны — наихудшая за последние 20 лет, сообщает немецкое агентство DW. Подробности в материале: Медицинское сообщество ФРГ бьёт тревогу в связи с распространением COVID-19

20:05 27.12.2021 Органы здравоохранения Германии достигли поставленной в ноябре цели сделать 30 миллионов прививок от коронвируса к концу 2021 года, сообщил министр здравоохранения Карл Лаутербах. Об этом: В Германии достигнута отметка в 30 миллионов прививок от COVID-19

20:13 27.12.2021 Штамм «Омикрон» стал доминирующим в Швейцарии, сообщили власти страны.

20:26 27.12.2021 В Черногории 61,9 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 59,3 процента были ревакцинированы, сообщает институт общественного здравоохранения. Читайте подробнее: В Черногории двумя дозами привили 59,3% населения

20:31 27.12.2021 В Германии за последние сутки зарегистрировано 13 908 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 69 пациентов с COVID-19, сообщает Институт Роберта Коха. Читайте также: В Германии за сутки выявлено около 14 тысяч новых случаев COVID-19

20:36 27.12.2021 До трёх месяцев сокращён в Израиле срок введения третьей, бустерной дозы вакцины от COVID-19, сообщили 27 декабря в пресс-службе израильского минздрава. Ранее третья доза ставилась через пять месяцев после второй. Читайте подробнее: В Израиле решили вводить третью дозу вакцины от COVID-19 через три месяца

20:44 27.12.2021 За последние сутки в Черногории от ковида скончался один человек, зарегистрирован 581 новый случай заражения. С 1 по 27 декабря зарегистрировано 85 случаев смерти от последствий заражения коронавирусом. Читайте подробнее: «Омикрон» в Черногории: резко выросло число новых заражений

20:45 27.12.2021 Немецкая ассоциация городов и муниципалитетов (DStGB) назвала ожесточённые протесты против мер по сдерживанию COVID-19 в Германии одним из наиболее серьёзных вызовов на 2022 год, призвав правоохранительные органы к последовательным шагам по пресечению насильственных акций. Подробности в материале: Протесты против антиковидных мер в ФРГ назвали главным вызовом на 2022 год

20:51 27.12.2021 Согласно предыдущим исследованиям, наибольший процент зараженных штаммом «Омикрон» в Черногории моложе 40 лет, сообщает институт общественного здравоохранения. Читайте подробнее: Большинство зараженных «Омикроном» в Черногории младше 40 лет

21:29 27.12.2021 Премьер-министр Франции Жан Кастекс ожидает, что закон о введении вакцинного пропуска начнёт действовать с 15 января.

21:33 27.12.2021 Число новых случаев заражения коронавирусом в ЮАР за последние сутки составило 3782.

22:13 27.12.2021 Пункт тестирования на COVID-19 в Дрездене. (сс) Lupus in Saxonia

22:27 27.12.2021 Сыпь на коже может появляться при заражении человека штаммом коронавируса «Омикрон», пишет 27 декабря Daily Express. Подробности в материале: У «Омикрона» обнаружили кожное проявление

22:40 27.12.2021 В мире за последние сутки зафиксировано 400 488 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 3630 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Об этом: ВОЗ: в мире за сутки выявлено более 400 тысяч случаев COVID-19

22:53 27.12.2021 Всего в Косово с начала пандемии было выявлено 161 319 случаев заражения, не считая сербского населения края, 158 010 пациентов излечились, 2989 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, при этом уже полтора месяца суточная смертность меньше 1. За три недели скончались четыре пациента. Читайте подробнее: В Косово за сутки выявили четырех носителей коронавируса

22:53 27.12.2021 Мэрия Флоренции в понедельник, 27 декабря, сообщила об отмене всех организуемых властями массовых мероприятий на период до 9 января. В городе и регионе растет число выявляемых случаев коронавируса, чиновники сочли, что массовые праздники даже по случаю Нового года в такой ситуации неуместны. Об этом: В Флоренции отменили массовые мероприятия

22:58 27.12.2021 В итальянском регионе Лацио (Рим) с 30 декабря прививать от коронавируса будут круглосуточно, сообщил в понедельник, 27 декабря, советник главы региона по вопросам здравоохранения Алессио Д’Амато. 300 тысяч жителей региона еще не получили даже первой дозы вакцины, что особенно опасно в условиях распространения штамма «Омикрон», отметил советник. На круглосуточный режим работы перейдут центры, расположенные в местах скопления граждан или на транспортных узлах, в частности, на римском железнодорожном вокзале «Термини» и в столичном аэропорту «Фьюмичино», добавил Д’Амато. Читайте также: В Риме начинают прививать от коронавируса по ночам

23:03 27.12.2021 Вполне вероятно, что в ближайшие дни в Италии будет фиксироваться по сто тысяч новых случаев коронавируса в день, данные статистики говорят, что движение идет именно в таком направлении, заявил в понедельник, 27 декабря, заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери. В период с 20 по 25 декабря число новых выявляемых случаев COVID-19 в стране выросло более чем втрое — с 16 до 54 тысяч случаев в день. 23, 24 и 25 декабря были последовательно установлены три абсолютных «рекорда» за всё время эпидемии. Подробности в материале: Минздрав Италии: показатель в 100 тысяч заражённых в день будет покорён

23:06 27.12.2021 В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране было выявлено 223 330 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 7907, 210 732 пациента выздоровели. Активных случаев заражения в стране насчитывается 4169. Об этом: В Северной Македонии за сутки выявили 119 носителей коронавируса

23:23 27.12.2021 По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 207 877 случаев заражения коронавирусом, 199 517 человек излечились, скончался 3201 пациент с COVID-19. На стационарном лечении находится 121 пациент. Читайте подробнее: В Албании за сутки выявили 168 носителей коронавируса

23:27 27.12.2021 Каждый гражданин Румынии, получивший прививку от COVID-19 по месту своего проживания, сможет принять участие в специальной новогодней лотерее и выиграть 1 миллион леев ($230 тыс.). Об этом 27 декабря сообщил бухарестский телеканал Digi24. Читайте также: В Румынии объявлена лотерея для вакцинированных от COVID-19

23:54 27.12.2021 Доля курильщиков в Германии могла увеличиться за период пандемии COVID-19, сообщает Spiegel со ссылкой на репрезентативное исследование Debra. Подробности в материале: Как пандемия повлияла на потребление алкоголя и сигарет в Германии?

00:08 28.12.2021 Суд в Германии в ускоренном порядке вынес приговоры четверым участникам беспорядков, произошедших в ходе акции протеста против мер по борьбе с COVID-19 в Швайнфурте. Об этом: В ФРГ осуждены участники акций протеста против антиковидных мер

00:25 28.12.2021 Правительство Франции планирует, что с 15 января в республике вступит в силу закон о введении вакцинного пропуска, заявил французский премьер-министр Жан Кастекс 27 декабря в ходе пресс-конференции. Подробности в материале: Во Франции могут ввести вакцинный пропуск

00:53 28.12.2021 В зелёную категорию стран из оранжевой за неделю смогла перейти Новая Зеландия, а ОАЭ и Канада ухудшили свой статус, перейдя из зелёного списка в оранжевый. Об этом: Кипр изменил эпидемический статус трёх стран, но не России

00:55 28.12.2021 Россия заняла пятое место как по объёмам производства, так и по объёмам экспорта вакцины от COVID-19, говорится в первом отчёте о глобальной торговле вакцинами, подготовленном Всемирной торговой организацией (ВТО) и Международным валютным фондом (МВФ). Об этом: Россия вошла в пятёрку крупнейших экспортёров вакцин от COVID-19

01:08 28.12.2021 Президент Бразилии Жаир Болсонару не намерен вакцинировать от COVID-19 свою младшую одиннадцатилетнюю дочь Лауру. Об этом он заявил 27 января в ходе трансляции на своей странице в социальной сети Facebook. Подробности в материале: Президент Бразилии заявил об отказе вакцинировать свою дочь от COVID-19

01:59 28.12.2021 Куба достигнет показателя в 90% привитого против коронавирусной инфекции населения в ближайшие дни. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Читайте также: На Кубе привили против COVID-19 почти 90% жителей

02:12 28.12.2021 Глава минздрава Франции отметил, что прогнозы по заболеваемости в стране позволяют предположить резкий рост числа новых случаев заражения коронавирусом до 250 тысяч в сутки. Подробности в материале: Во Франции ожидают резкого роста заболеваемости COVID-19 в январе

02:29 28.12.2021 Доля случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон» среди всех остальных фактов инфицирования, выявляемых на территории Швейцарии, достигла 55%. Об этом 27 декабря сообщило на своем сайте швейцарское федеральное управление здравоохранения. Подробности в материале: В Швейцарии стал доминирующим штамм «Омикрон»

03:08 28.12.2021 Возможность введения рекомендации по поводу введения четвертой дозы вакцины от коронавирусной инфекции рассматривается властями Франции, заявил французский министр здравоохранения Оливье Веран 27 декабря на пресс-конференции. Читайте подробнее: Во Франции могут разрешить четвертую дозу вакцины от COVID-19

03:19 28.12.2021 Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в новых рекомендациях от 27 декабря сократили до пяти дней срок изоляции на карантине для людей, которые контактировали с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте американского регулятора. Читайте подробнее: В США для больных COVID-19 сократили сроки изоляции

04:41 28.12.2021 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 3865 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Подробности в материале: В Южной Корее за сутки выявили менее 4 тыс. носителей SARS-CoV-2

05:04 28.12.2021 По мнению доктора и телеведущего Мясникова, волна заболеваемости COVID-19, вызванная штаммом коронавируса «Омикрон», начнётся в России в середине января 2022 года. Об этом: Врач Мясников назвал срок начала волны, вызванной штаммом «Омикрон»

05:05 28.12.2021 Александр Мясников (cc) Dmitry Rozhkov

05:07 28.12.2021 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил об отсутствии необходимости до конца года вводить в Англии новые коронавирусные ограничения, подобные введённым 26 декабря в Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии. Об этом 26 декабря сообщает газета Times. Читайте подробнее: Джонсон решил не вводить в Англии до Нового года новых ограничений

06:09 28.12.2021 В Аргентине за прошедшие сутки выявили 20 263 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Читайте подробнее: В Аргентине за сутки выявили свыше 20 тыс. зараженных коронавирусом

06:55 28.12.2021 Американские штаты могут рассчитывать на получение дополнительной помощи от федерального правительства на фоне распространения штамма «Омикрон». Об этом заявил президент США Джо Байден, 27 декабря сообщили в пресс-службе Белого дома. Об этом: Байден пообещал штатам дополнительную помощь из-за штамма «Омикрон»

07:00 28.12.2021 Правительство Казахстана рассчитывает, что в страну в конце декабря или начале января поступят первые 150 тысяч доз российской однокомпонентной вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт». Об этом председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля минздрава страны Айжан Есмагамбетова 28 декабря заявила журналистам. Читайте также: Казахстан планирует до февраля получить 150 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт»

07:16 28.12.2021 За последние 24 часа в Канаде был подтверждён 21 001 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, что составляет новый рекорд с начала пандемии. Подробности в материале: В Канаде обновлён рекорд по суточному числу заражений коронавирусом

07:19 28.12.2021 Новые ограничения, связанные с работой торговых центров (ТЦ), введены властями Израиля с 28 декабря из-за ситуации с предохранением от заражения штаммом «Омикрон» в стране. Об этом сообщило издание Yedioth Ahronoth. Подробности в материале: В Израиле ввели новые ограничения на работу торговых центров

07:31 28.12.2021 Масштабную дезинфекцию из-за вспышки коронавирусной инфекции начали проводить в китайском городе Сиань (провинция Шэньси) в центральной части страны, 27 декабря сообщило издание China Daily со ссылкой на местные власти. Читайте подробнее: В китайском Сиане начали масштабную дезинфекцию из-за вспышки COVID-19

07:32 28.12.2021 На материковой части Китая за 27 декабря было выявлено 182 новых локальных случая заболевания COVID-19, сообщает агентство Синьхуа. Читайте также: В Китае выявлено 182 новых случая COVID-19

07:34 28.12.2021 Ситуация с распространением коронавируса напоминает «фильм, который идет бесконечно». Об этом заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс. Читайте также: Глава правительства Франции сравнил пандемию с «бесконечным фильмом»

07:38 28.12.2021 Посредством непризнания российской прививки от COVID-19 «Спутник V» американские и европейские власти лишили своих граждан хорошей вакцины. Об этом изданию Perfil заявила аргентинский эпидемиолог Габриэла Пиовано. «США и ЕС без «Спутника V» лишили своих граждан очень хорошей вакцины», — сказала Пиовано. Читайте подробнее: Аргентинский эпидемиолог: США и ЕС лишили граждан «Спутника V»

08:11 28.12.2021 Организм человека может защитить от штамма коронавируса «Омикрон» группоспецифичный иммунитет, образующийся при контакте с разными вариантами SARS-CoV-2. Об этом 28 декабря рассказали вирусологи Александр Бутенко и Петр Чумаков в беседе с Ura.ru. Об этом: Вирусологи рассказали об иммунитете, защищающем от штамма «Омикрон»

08:30 28.12.2021 Не использующие российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» Европейский союз и США лишили своих жителей хорошего препарата. Об этом 28 декабря заявила эпидемиолог из Аргентины Габриэла Пиовано, ее слова приводит газета Perfil. Читайте также: В Аргентине заявили, что США и ЕС лишили своих жителей вакцины «Спутник V»

08:30 28.12.2021 В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 28 декабря сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Подробности в материале: В ВС Южной Кореи выявили 28 случаев заражения коронавирусом

08:34 28.12.2021 В Мексике за сутки зафиксировали 42 случая смерти COVID-19. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на минздрав страны. Читайте также: В Мексике выявили 943 новых случая заражения коронавирусом

08:34 28.12.2021 Продавец в маске. Мексика. (сс) EneasMx

08:48 28.12.2021 Доминиканская Республика одобрила применение четвертой дозы вакцины от COVID-19. Об этом пишет Prensa Latina. Власти приняли соответствующее решение в связи с появлением разновидности коронавируса «Омикрон». Читайте также: В Доминикане одобрили применение четвёртой дозы вакцины от COVID-19

08:52 28.12.2021 В декабре 2021 года индекс потребительских настроений в Южной Корее составил 103,9 пункта, что на 3,7 пункта ниже, чем в ноябре текущего года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи. Читайте также: В Южной Корее зафиксировали спад индекса потребительских настроений

08:54 28.12.2021 27 декабря министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 131 434, причем 34 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте также: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 34 человек

09:43 28.12.2021 Министерство здравоохранения Индонезии объявило об одном случае местной передачи штамма коронавируса «Омикрон», сообщает Kompas. Подробности в материале: В Индонезии выявлено почти 50 случаев заражения штаммом «Омикрон»

09:55 28.12.2021 В Грузии в течение последних суток в ходе 42 772 исследований на SARS-CoV-2 выявили 2676 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 28 декабря обнародовали на сайте Stopcov.ge. Подробности в материале: В Грузии за сутки выявили более 2600 носителей коронавируса

10:07 28.12.2021 Министерство здравоохранения Панамы начало вакцинацию государственных служащих от коронавируса. Об этом пишет Prensa Latina. Читайте также: В Панаме начали прививать госслужащих от COVID-19

10:08 28.12.2021 Со вторника, 28 декабря, в столице ФРГ, имеющей статус федеральной земли, вводится ужесточение связанных с пандемией ограничений. Советующее решение ранее было принято по итогам совещания нового немецкого канцлера Олафа Шольца с властями регионов. Об этом: В Берлине ужесточили связанные с пандемией ограничения

10:13 28.12.2021 Минздрав Казахстана выступает с инициативой ограничить вход в ряд заведений и учреждений в рамках мер профилактики эпидемии COVID-19. Об этом 28 декабря заявил и. о. министра здравоохранения республики Жандос Буркитбаев в ходе заседания правительства. Об этом: В Казахстане предложили ввести новые ограничения для непривитых от COVID-19

10:27 28.12.2021 Президент Польши Анджей Дуда 28 декабря рассказал в эфире телеканала Polsat News о том, что у него дома происходят разногласия с женой по поводу вакцинации населения от COVID-19. «Я за то, чтобы призывать людей делать прививки, но введение обязательств по вакцинации от COVID-19 все еще вызывает у меня сомнения. Боюсь, какие социальные последствия это будет иметь для нас», — заявил Дуда. Читайте также: Президент Польши рассказал о разногласиях с супругой по поводу вакцинации

10:37 28.12.2021 Во Франции министр комплексных экологических преобразований Барбара Помпили объявила, что у нее положительный результат теста на коронавирус, сообщает Le Figaro. Читайте также: Коронавирус обнаружили у главы экологического ведомства Франции

10:53 28.12.2021 За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 75 170 человек. Об этом 28 декабря сообщает Asia Today со ссылкой на свои источники. Подробности в материале: Ревакцинацию от COVID-19 прошли более 15,9 млн жителей Южной Кореи

10:56 28.12.2021 Греция подтвердила 9284 новых случая заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения вечером 27 декабря. Накануне сообщалось про 4036 случаев, еще сутками ранее — 6590. Читайте подробнее: В Греции резко возросло число новых заражений коронавирусом

10:57 28.12.2021 Вакцинация в Греции. moh.gov.gr

10:58 28.12.2021 Тайвань продлит текущее предупреждение о COVID-19 второго уровня еще на две недели, до 10 января на фоне опасений по поводу распространения штамма «Омикрон». Читайте также: Тайвань на две недели продлил второй уровень реагирования на COVID-19

11:09 28.12.2021 Действия правительства Греции безответственны и опасны для здоровья населения, заявил депутат от партии «СИРИЗА — Прогрессивный альянс» Андреас Ксантос на радио Real FM 27 декабря. Читайте также: В Греции предложили немедленно ввести бесплатные тесты на COVID-19

11:16 28.12.2021 По данным министерства здравоохранения Франции, в стране за сутки выявили 30 383 случая заражения коронавирусом, сообщает Le Figaro. Читайте подробнее: Во Франции за сутки от COVID-19 умерли 256 человек

11:22 28.12.2021 Использование масок повышенной защиты в общественном транспорте, в супермаркетах, в местах скопления людей является ключевой частью мер, которые будут введены в Греции с 3 по 16 января для ограничения распространения коронавируса после рождественских и новогодних праздников. Меры объявил министр здравоохранения Танос Плеврис 27 декабря. Читайте подробнее: В Греции в развлекательных заведениях запретят стоять из-за пандемии

11:33 28.12.2021 Экстренное применение вакцин от COVID-19 Covovax и Corbevax, а также созданного в США противовирусного препарата молнупиравир разрешила индийская Центральная организация по контролю за стандартами лекарственных средств (Central Drugs Standard Control Organisation, CDSCO). Об этом 28 декабря сообщил индийский министр здравоохранения и благосостояния семьи Мансукх Мандавия на своей странице в соцсети Twitter. Читайте подробнее: В Индии разрешили экстренное применение трех препаратов от COVID-19

12:03 28.12.2021 Все пассажирские авиарейсы из Нур-Султана в Лондон с 29 января по 5 марта 2022 года отменяются. Об этом сообщает Казахская авиационная компания Air Astana. Читайте также: В Казахстане сообщили об отмене авиарейсов в Лондон

12:10 28.12.2021 За последние сутки министерство здравоохранения штата Виктория (юго-восток Австралии) зафиксировало резкий прирост суточного числа случаев коронавируса — 739. В то же время число госпитализированных в штате снизилось. Об этом 28 декабря сообщил телеканал Nine News. Об этом: В австралийской Виктории зафиксирован резкий прирост случаев коронавируса

12:14 28.12.2021 28 декабря в Южной Австралии было выявлено 995 новых случаев коронавируса, что является абсолютным максимумом с начала пандемии коронавируса. В местном министерстве здравоохранения сообщили, что в настоящее время трое детей с COVID-19 получают помощь медиков в больницах, передает телеканал Nine News. Об этом: В Южной Австралии установлен максимум по числу новых носителей SARS-CoV-2

12:20 28.12.2021 В настоящее время в аптеках Нового Южного Уэльса наблюдается острая нехватка экспресс-тестов на антитела. Это происходит на фоне того, как местное правительство призывает жителей, у которых отсутствуют симптомы COVID-19, не идти в пункты вакцинации для прохождения ПЦР-тестирования, а купить тест на антитела самостоятельно. Об этом 28 декабря сообщил телеканал Nine News. Подробности в материале: В австралийском Новом Южном Уэльсе сообщили о нехватке тестов на антитела

12:26 28.12.2021 Правительство Эстонии не намерено в ближайшее время вводить новые ограничения из-за распространения нового штамма коронавируса. Об этом заявил министр здоровья и труда Танель Кийк, сообщила редакция новостей эстонского гостелерадиовещания ERR. Читайте подробнее: Минздрав Эстонии: новых ковид-ограничений не планируется

12:27 28.12.2021 Лаборатория в Эстонии. (сс) Jürgen Randma

12:28 28.12.2021 28 декабря правительство Квинсленда объявило об отмене требования к приезжающим в штат австралийцем по прохождению ПЦР-тестирования на COVID-19 по прошествии пяти дней. Это произошло на фоне того, как по всей Австралии для сдачи тестов образовались многокилометровые очереди к клиникам и больницам, сообщает телеканал Nine News. Об этом: В австралийском Квинсленде отменили требование по тестированию приезжих

12:30 28.12.2021 27 декабря стало известно, что одна из лабораторий Сиднея SydPath, направила почти 1000 гражданам SMS-сообщения, в которых говорилось, что их тесты на COVID-19 отрицательные, несмотря на то, что образцы не были до конца проверены. Однако вскоре подтвердилось, что 486 человек все же заразились коронавирусом. Об этом 28 декабря сообщил телеканал Nine News. Об этом: В Сиднее почти 500 зараженных получили отрицательные результаты ПЦР-тестов

12:43 28.12.2021 На фоне того, как суточные показатели по числу новых случаев SARS-CoV-2 в крупнейших штатах Австралии вновь измеряются четырехзначными цифрами, уровень заражения в малых по численности населения регионах также стремительно растет. 28 декабря в Канберре сообщили, что в столичном регионе за сутки число зараженных выросло на 252 человека, что является абсолютным максимумом за весь период пандемии, сообщает телеканал Nine News. Об этом: В Канберре установлен рекорд по числу выявленных носителей SARS-CoV-2

12:49 28.12.2021 Албанское оппозиционное СМИ Lapsi называет причиной высокой для Албании смертности позднюю госпитализацию. Как правило, в больницу отправляются спустя две недели лечения на дому в последней стадии поражения легких (70−100%). Подробности в материале: В Албаниии назвали причину высокой смертности от COVID-19

12:54 28.12.2021 Дезинфекция улиц в Индии в период пандемии. (сс) PJeganathan

13:23 28.12.2021 Жителям Грузии старше 50 лет, которые сделают прививку от COVID-19, начнут выплачивать единовременно по 200 лари (около $65). Об этом 28 декабря сообщил на брифинге глава оперативного штаба координационного совета Гергий Гибрадзе. Читайте подробнее: В Грузии расширили программу выплат за прививку от COVID-19

13:33 28.12.2021 В Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) скоро доставят из России новую партию вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 28 декабря сообщил глава ПМР Вадим Красносельский в своём телеграм-канале. Читайте также: В Приднестровье анонсировали поставку новой партии вакцины «Спутник V»

13:38 28.12.2021 В румынском городе Питешти на юге страны в местную больницу был госпитализирован годовалый ребенок с подозрением на штамм коронавируса «Омикрон». Об этом 28 декабря пишет бухарестский информационный портал HotNews. По некоторым данным, несколько дней назад мальчик вернулся с родителями из Великобритании, где на данный момент зарегистрирован рекордно высокий уровень заболеваемости этим видом инфекции. Подробности в материале: В Румынии с подозрением на «Омикрон» госпитализирован годовалый ребенок

13:45 28.12.2021 Министерство здравоохранения Казахстана в ближайшее время приобретёт порядка 5 млн доз вакцин от COVID-19. Об этом глава минздрава республики Жандос Буркитбаев сообщил 28 декабря на заседании правительства. Об этом: Минздрав Казахстана приобретёт ещё 5 млн доз вакцин от COVID-19

13:51 28.12.2021 Несмотря на то, что в новогоднюю ночь рестораны и бары Латвии могут работать без ограничения времени до утра, сохранившиеся ковид-правила могут изрядно попортить нервы владельцам заведений и настроение гостям. Об этом сообщил местный портал rus.lsm.lv. Читайте подробнее: Празднование в ресторанах Латвии гарантирует проблемы владельцам и гостям

14:03 28.12.2021 В Армении за последние сутки медики провели 6547 исследований на коронавирус, из которых 109 дали положительный результат. Об этом 28 декабря сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний. Читайте также: В Армении за сутки выявили более 100 случаев заражения коронавирусом

14:30 28.12.2021 Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жорди Альба сдал тест на коронавирус, который дал положительный результат. Об этом: Защитник «Барселоны» Альба заразился коронавирусом

14:53 28.12.2021 В 2021 году Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA) выделило $24 млн восьми развивающимся странам на борьбу с пандемией коронавируса. Читайте также: Южная Корея выделила $24 млн развивающимся странам на борьбу с COVID-19

14:55 28.12.2021 Министерство здравоохранения Польши 28 декабря опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране. Так, за последние 24 часа в Польше выявили 9843 новых случая заражения коронавирусом. При этом за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 549 человек. Подробности в материале: В Польше за сутки выявили 9843 случая заражения SARS-CoV-2

15:05 28.12.2021 Масочный режим. Ирландия. (сс) AugusteBlanqui

15:07 28.12.2021 По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia. Читайте также: В Индонезии за сутки выявили почти 280 носителей коронавируса

15:08 28.12.2021 Правительство Италии и власти регионов страны предлагают сократить до минимума период обязательного карантина для граждан, получивших третью прививку от коронавируса и контактировавших с зараженными, сообщают национальные СМИ во вторник, 28 декабря. Вопрос будет обсуждаться на заседании оперштаба по борьбе с эпидемией 29 декабря. Решающее слово будет принадлежать врачам, отметили представители штаба. Читайте также: В Италии раздумывают над сокращением карантина для привитых от коронавируса

15:10 28.12.2021 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на неформальном саммите глав стран СНГ в Санкт-Петербурге поблагодарил Россию за помощь во время пандемии COVID-19. Читайте подробнее: Токаев поблагодарил Россию за помощь Казахстану в период пандемии

15:12 28.12.2021 В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 156 тестов на коронавирус, из которых 12 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 28 декабря сообщила агентству «Рес». Читайте также: В Южной Осетии выявили ещё более десяти случаев заражения коронавирусом

15:13 28.12.2021 Ни один прогноз по развитию ситуации с COVID-19 в Белоруссии не оправдался. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил 28 декабря на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге. «Честно признаюсь, что ни один прогноз по имеющемуся штамму в Белоруссии, хотя несколько групп работали, ни один по срокам не оправдался», — сказал Лукашенко. Об этом: Лукашенко: в Белоруссии не сбылся ни один прогноз по COVID-19

15:16 28.12.2021 В Италии привиты от коронавируса достаточно много граждан, введение обязательной вакцинации незначительно изменило бы ситуацию, заявил во вторник, 28 декабря, заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери. Более эффективным способом склонения граждан к вакцинации в министерстве считают обязательное использование «коронавирусных сертификатов» для доступа к тем или иным общественным пространствам. Подробности в материале: Минздрав Италии не считает необходимой обязательную вакцинацию

15:20 28.12.2021 Ультраправая испанская партия Vox («Голос») подала апелляцию в Высший суд справедливости Каталонии против применения COVID-сертификата, комендантского часа и закрытия ночных заведений. Об этом пишет агентство EFE. Соответствующее заявление сделал глава партии Vox в каталонском парламенте Игнасио Гаррига. Читайте подробнее: Ультраправые депутаты Каталонии подали апелляцию против COVID-сертификата

15:44 28.12.2021 28 декабря начали применяться новые правила к людям, путешествующим в Швецию. По большей части иностранные граждане старше двенадцати лет должны предоставить отрицательный результат теста на COVID-19, полученный не позднее 48 часов до пересечения границы. Им может быть как обычный ПЦР-тест, так и тест на антитела, пишет новостной портал Omni. Читайте подробнее: В Швеции начали действовать новые правила для въезда в страну

15:48 28.12.2021 В настоящее время в Швеции полностью вакцинированными признаются лица, которые привились от COVID-19 двумя дозами вакцины. Однако вскоре ситуация может измениться. Об этом 28 декабря в интервью радиостанции Sveriges Radio заявил координатор по вакцинам в Швеции Ричард Бергстрём. Читайте также: В Швеции призвали увеличить число обязательных доз ковид-вакцины до трех

15:48 28.12.2021 В течение рождественских праздников в Швеции число пациентов с тяжелым протеканием COVID-19, нуждающихся в интенсивной терапии, продолжало расти и превысило отметку в 100 человек. Об этом 28 декабря сообщил телеканал SVT. Подробности в материале: В Швеции растет число «тяжелых» пациентов с COVID-19

15:51 28.12.2021 28 декабря требование правительства Швеции о прохождении теста на COVID для въезда в страну привело к тому, что на мосту Эресунн на шведско-датской границе за одно утро пограничниками было развернуто обратно порядка 70−80 человек, которые не знали о вступлении в силу новых правил, передает телеканал SVT. Читайте также: В Швеции за одно утро десяткам граждан Дании отказали во въезде в страну

15:54 28.12.2021 Быстрое распространение «Омикрона» означает, что вакцины от COVID-19 больше не являются надежной защитой от вируса. Таково мнение правительства Финляндии, которое решило временно отказаться от обязательного использования ковид-сертификатов и снова ввести ограничение на деятельность различных учреждений. Об этом 28 декабря сообщил шведский телеканал SVT. Читайте подробнее: В Финляндии отказались от сертификатов вакцинации от COVID-19

16:01 28.12.2021 В настоящее время среднее время ожидания сдачи ПЦР-теста в Сиднее составляет почти восемь часов, что вызвало бурю негодования со стороны местного правительства Нового Южного Уэльса, которое призывает выработать единые требования по проведению тестов, чтобы правительства отдельных штатов больше не могли вводить свои особые требования для приезжих. Об этом 28 декабря написала The Guardian. Читайте подробнее: Премьер-министра австралийского Квинсленда обвинили в «тупости»

16:03 28.12.2021 В Грузии выявили 12 новых случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 28 декабря сообщил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе. Об этом: В Грузии выявили новые случаи заражения «Омикроном»

16:07 28.12.2021 За последние 24 часа число новых случаев коронавируса в Новом Южном Уэльсе, самом густонаселенном штате Австралии, увеличилось на 6062 человека, что немногим ниже недавних максимумом. Однако в штате по-прежнему наблюдается огромная нагрузка на систему здравоохранения. Об этом 28 декабря сообщил телеканал Nine News. Читайте подробнее: В австралийском Новом Южном Уэльсе выявили еще 6062 носителя SARS-CoV-2

16:24 28.12.2021 Последние данные из Великобритании свидетельствуют о том, что Австралия, скорее всего, сделала ставку на неверную вакцину при иммунизации населения от COVID-19 после того, как выяснилось, что инъекция препарата AstraZeneca вырабатывает у организма потенциальную защиту от коронавируса на всю жизнь. Об этом 28 декабря сообщил австралийский новостной портал News.com.au. Подробности в материале: В Австралии опасаются, что сделали «ставку» не на ту вакцину от COVID-19

16:38 28.12.2021 В Азербайджане медики в течение последних суток выявили 376 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 8784 тестов. Об этом 28 декабря сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Читайте подробнее: В Азербайджане за сутки выявили более 370 случаев заражения коронавирусом

16:57 28.12.2021 Порядка 58,6% новых случаев заражения коронавирусом в США за неделю пришлось на новый штамм «Омикрон», почти все остальные случаи приходятся на штамм «Дельта», сообщил американский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Читайте подробнее: В США на штамм «Омикрон» пришлось 58,6% новых случаев COVID-19

16:58 28.12.2021 28 декабря журналисты одного из двух крупнейших изданий Швеции SvD пообщались с жителями Стокгольма, которые совершали покупки в период традиционных распродаж между Рождеством и Новым годом. Как оказалось, любители шоппинга выступают за ужесточение антикоронавирусных ограничений. Читайте подробнее: Жители Стокгольма высказали свое отношение к ужесточению ковид-ограничений

17:10 28.12.2021 Запечатанная детская карусель в торговом центре в период пандемии. Ирландия. (сс) Nephster

18:23 28.12.2021 Матч 18-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между «Олимпиакосом» и российским ЦСКА перенесен из-за вспышки коронавируса в греческом клубе. Встреча должна была состояться 29 декабря в Греции. Во вторник пресс-служба «Олимпиакоса» сообщила о восьми случаях заражения коронавирусом в клубе. Тесты на коронавирус семи игроков и одного сотрудника показали положительный результат, сообщает ТАСС.

18:49 28.12.2021 Как и его предшественники, штамм «Омикрон» распространился со скоростью лесного пожара, и скоро в Стокгольме он полностью вытеснит «Дельту». Об этом 28 декабря пишет газета Dagens Nyheter. Читайте также: «Омикрон» вскоре станет доминирующим штаммом в Стокгольме

18:53 28.12.2021 С 23 декабря число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на 21. Данные 28 декабря обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Читайте подробнее: В Швеции от COVID-19 скончался еще 21 человек

18:56 28.12.2021 Города Восточной Германии находятся на переднем фланге протестов против обязательной вакцинации от коронавируса и введения новых ограничительных мер для борьбы с COVID-19, в демонстрациях принимают участие тысячи человек, сообщает DW. Об этом: В Германии тысячи человек вышли на демонстрации против антиковидных мер

19:17 28.12.2021 Дети являются одной из самых уязвимых групп для заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон», заявили в Бостонской детской больнице. Читайте подробнее: В США фиксируют рост числа госпитализаций детей на фоне вспышки «Омикрона»

19:18 28.12.2021 В Индии одобрена к экстренному применению вакцина Corbevax от COVID-19 производства техасского детского центра по разработке вакцин. Подробности в материале: Техас поделился с Индией вакциной собственного производства

19:41 28.12.2021 За последние 24 часа в Черногории от ковида скончались три человека, зарегистрировано 1120 новых случаев заражения, сообщил Институт общественного здравоохранения. Об этом: В Черногории зафиксировали резкий скачок новых заражений «Омикроном»

19:46 28.12.2021 Министерство здравоохранения Черногории 29 декабря экстренно объявит о новых мерах по борьбе с коронавирусом в связи с увеличением числа инфицированных. За последние сутки число новых случаев выросло вдвое по сравнению с предыдущим днем и составило 1120 случаев. Об этом: В Черногории экстренно решили ввести новые ковид-меры из-за «Омикрона»

19:54 28.12.2021 Вакцина против коронавируса Janssen. (сс) U.S. Department of State

19:54 28.12.2021 По данным навечер вторника, 28 декабря, в Италии умерли136 955человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на202(днем ранее — на142), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения. Число подтвержденных носителей выросло на78 313(днем ранее — на30 810). Это самый высокий показатель за всё время эпидемии. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет5 756 412 — более 9% населения страны. В настоящее время заражены598 856человек (на61 352больше, чем днем ранее), это самый высокий показатель с декабря 2020 года. Читайте также: Коронавирус в Италии установил очередной «рекорд»

20:00 28.12.2021 Конституционный суд Германии постановил, что власти страны должны разработать правила по защите инвалидов при определении приоритетности лечения пациентов с различными заболеваниями в условиях пандемии COVID-19, сообщает агентство DW. Читайте подробнее: Суд обязал власти ФРГ разработать меры защиты инвалидов в условиях пандемии

20:16 28.12.2021 Лишь 10,4% жителей Италии уверены, что эпидемия коронавируса в стране закончится в 2022 году, таковы результаты опроса Euromedia, опубликованные во вторник, 28 декабря. 41% респондентов полагают, что положение вещей останется в целом таким же, как в 2021 году, но наметится «свет в конце тоннеля». 34% граждан настроены еще более пессимистично. Читайте также: Лишь 10% итальянцев надеются на скорый конец эпидемии

20:30 28.12.2021 Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон» обнаружены в Парагвае, лаборатории анализируют ещё 46 подозрительных образцов. Читайте подробнее: В Парагвае выявлены первые случаи заражения штаммом «Омикрон»

21:20 28.12.2021 В мире за последние сутки зафиксировано 455 944 новых случая заражения коронавирусом, скончался ещё 4501 пациент с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Читайте подробнее: ВОЗ: в мире за сутки выявлено около полумиллиона случаев COVID-19

21:40 28.12.2021 Люди в масках в Израиле. (сс) Spokesperson unit of the President of Israel

21:45 28.12.2021 Дания показывает высочайший уровень распространения COVID-19 среди всех стран мира, сообщает 28 декабря издание The Guardian со ссылкой на министерство здравоохранения страны. По утверждению издания, об этом свидетельствует среднее число заражений коронавирусом — в среднем 1612 заражений на 100 тыс. человек населения. Читайте также: Дания стала мировым лидером по уровню заражений COVID-19 — минздрав

21:57 28.12.2021 Около 180 тыс. новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано во Франции за последние сутки, сообщает 28 декабря санитарное агентство страны. Отмечено, что такое суточное число заражений COVID-19 является наивысшим с начала эпидемии коронавируса. Читайте также: Во Франции заявили о рекордном суточном числе новых заражений COVID-19

22:30 28.12.2021 Всего в Косово с начала пандемии было выявлено 161 332 случая заражения, не считая сербского населения края, 158 016 пациентов излечились, 2989 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, при этом уже полтора месяца суточная смертность меньше 1. За три недели скончались четыре пациента. Читайте подробнее: В Косово за сутки выявили 13 носителей коронавируса

22:36 28.12.2021 Россия содействовала борьбе с пандемией COVID-19 и преодолению ее последствий. Об этом говорится в распространенном 28 декабря комментарии МИД РФ об основных внешнеполитических итогах 2021 года. Обеспечена регистрация вакцины «Спутник V» в 71 стране, осуществлены поставки значительных объёмов отечественных вакцин за рубеж, достигнуты договорённости о локализации и расширении масштабов производства российских препаратов в различных регионах мира. Евразийским банком развития запущена цифровая платформа «Путешествую без COVID-19», к участию в которой подключились все страны ЕАЭС, а также большинство партнёров по СНГ.

22:38 28.12.2021 У годовалого ребенка в городе Питешти на юге Румынии местные врачи подтвердили заражение штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 28 декабря сообщил бухарестский телеканал Digi24. Об этом: В Румынии у годовалого ребенка подтвердилось заражение штаммом «Омикрон»

22:54 28.12.2021 Японцы в масках. (сс) Dick Thomas Johnson

22:58 28.12.2021 В США за последние сутки зафиксировано более 500 тыс. новых случаев заражения COVID-19, сообщает 28 декабря издание New York Times. По утверждению издания, это абсолютный рекорд суточного числа заражений с самого начала пандемии. Читайте также: В США за сутки выявлено свыше 500 тыс. новых заражений COVID-19

23:20 28.12.2021 В Германии с 28 декабря вступили в силу новые ограничения, введённые из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». Читайте подробнее: В Германии вступили в силу новые ограничения из-за штамма «Омикрон»

23:35 28.12.2021 В Германии за последние сутки зарегистрировано 21 080 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Институт Роберта Коха (RKI). Об этом: В Германии за сутки выявлено более 21 тысячи новых случаев COVID-19

23:45 28.12.2021 Эксперты считают, что штамм коронавируса «Омикрон» в ближайшее время может стать доминирующим на территории Германии. По данным Института Роберта Коха, в стране зарегистрировано уже 10 443 случая заражения новым вариантом вируса. Читайте подробнее: Штамм «Омикрон» вскоре может стать доминирующим в Германии

00:03 29.12.2021 Федеральное правительство Германии закупило миллион упаковок препарата Paxlovid у американской компании Pfizer, первые поставки препарата ожидаются в январе 2022 года. Об этом сообщил 28 декабря министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах. Об этом: Германия закупила у Pfizer миллион упаковок препарата Paxlovid

00:51 29.12.2021 В Мьянме подтвердили первые четыре случая заражения штаммом «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны. Читайте подробнее: В Мьянме выявили первые случаи заражения штаммом «Омикрон»

00:54 29.12.2021 Среди всех новых случаев заражения коронавирусом в Нидерландах на штамм «Омикрон» приходится более 50%, сообщил 28 декабря на своем сайте Национальный институт здравоохранения и окружающей среды королевства. Подробности в материале: В Нидерландах стал доминирующим штамм «Омикрон»

01:00 29.12.2021 В Испании с начала пандемии нового коронавируса общее число случаев заражения превысило шесть миллионов. Об этом 28 декабря сообщает минздрав страны. Читайте также: В Испании за сутки COVID-19 выявили почти у 100 тыс. человек

01:22 29.12.2021 В Замбии за прошедшие сутки выявили 3907 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Читайте подробнее: В Замбии за сутки выявили почти 4 тыс. носителей SARS-CoV-2

01:47 29.12.2021 Коронавирусную инфекцию выявили у австралийского актера Хью Джекмана. Об этом он заявил 29 декабря в видеообращении на своей странице в Twitter. Читайте подробнее: Хью Джекман заболел COVID-19

02:16 29.12.2021 Североамериканская Национальная хоккейная лига (НХЛ) по причинам, связанным с коронавирусом, перенесла на неопределённый срок ещё десять матчей своего регулярного чемпионата. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба НХЛ. Подробности в материале: НХЛ переносит «на конец сезона» ещё 10 матчей регулярного чемпионата

02:29 29.12.2021 За сутки в Швейцарии выявили 13 375 новых случаев заражения коронавирусом, что является рекордным значением с начала пандемии. Об этом 28 декабря сообщило на своем сайте швейцарское федеральное управление здравоохранения. Об этом: В Швейцарии выявили рекордное значение новых фактов заражения коронавирусом

03:18 29.12.2021 Минздрав Австрии манипулирует статистикой по заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране, дискриминируя жителей государств, применяющих для вакцинации российский препарат «Спутник V». Об этом заявил посол России в Вене Дмитрий Любинский на своей странице в Facebook. Подробности в материале: Посол России назвал лживой статистику минздрава Австрии по COVID-19

03:37 29.12.2021 В Панаме за минувшие сутки подтвердили еще 17 случаев заражения штаммом «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Об этом: В Панаме выявили 17 случаев заражения штаммом «Омикрон»

03:52 29.12.2021 Резкое ухудшение эпидемиологической ситуации в стране специалисты аргентинского минздрава связывают с появлением нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом: В Аргентине зафиксирован резкий рост заболеваемости COVID-19

04:16 29.12.2021 Представитель ВОЗ уточнила, что требуется много времени для выяснения всех подробностей технологического процесса производства, для проведения инспекций и так далее, чтобы препарату дали зелёный свет. Подробности в материале: Представитель ВОЗ объяснила задержку с признанием вакцины «Спутник V»