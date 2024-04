20:54 26.12.2021

В столице Бельгии Брюсселе в акции протеста против закрытия культурных и развлекательных учреждений приняли участие свыше 5 тыс. человек, сообщила пресс-секретарь управления городской полиции Ильзе Ван Де Кейре.

Одна из лабораторий австралийского Сиднея предоставила неверные образцы 995 тестов на коронавирус, сообщив людям, что результаты были отрицательными, хотя на самом деле результаты еще не были определены. Об этом 27 декабря сообщил телеканал Nine News.

Сотням жителям Австралии отказывают в приеме при посещении мест для тестирования на COVID-19, в то время как часть граждан предпочитают ждать часами, чтобы сделать мазок. Сейчас очереди в пункты тестирования по всей Австралии носят хаотичный характер, а на кадрах в СМИ можно видеть, как тысячи людей выстраиваются в многокилометровые очереди. Об этом 27 декабря сообщил телеканал Nine News.

27 декабря правительство Квинсленда, третьего по численности населения штата Австралии, объявило, что дети в возрасте от пяти до одиннадцати лет будут иметь право на вакцинацию от COVID-19 с 10 января следующего года. Об этом сообщил телеканал Nine News.

За последние сутки число новых случаев COVID-19 в Западной Австралии не было двузначным. Так, 27 декабря в штате был зафиксирован один-единственный случай заболевания. Однако правительство штата все равно приняло решение продлить антикоронавирусные ограничения, о чем сообщил телеканал Nine News.

За прошедшие сутки в Виктории (юго-восток Австралии) было зарегистрировано 1999 случаев COVID-19 после того, как лабораториями штата были обработаны более чем 57 000 тестов. Об этом 27 декабря рассказал телеканал Nine News.

В этом году в торговых центрах по всех Австралии не было столь многолюдно, несмотря на празднование 26 декабря Дня подарков. Вместо того, чтобы наблюдать привычную картину, когда сотни посетителей ломятся в двери ТЦ утром, журналисты телеканала Nine News могли наблюдать лишь небольшие компании австралийцев, которые, сторонясь друг друга, быстро совершали покупки и уходили домой.

В настоящее время нет никаких намеков на улучшение эпидемиологической ситуации в самом густонаселенном штате Австралии Новом Южном Уэльсе. За последние 24 часа в нем было зарегистрировано 6324 новых случая COVID-19 и еще три смерти в результате болезни. Об этом 27 декабря сообщил телеканал Nine News.

Пункт тестирования на COVID-19 в Дрездене. (сс) Lupus in Saxonia

За последние сутки министерство здравоохранения штата Виктория (юго-восток Австралии) зафиксировало резкий прирост суточного числа случаев коронавируса — 739. В то же время число госпитализированных в штате снизилось. Об этом 28 декабря сообщил телеканал Nine News.

28 декабря в Южной Австралии было выявлено 995 новых случаев коронавируса, что является абсолютным максимумом с начала пандемии коронавируса. В местном министерстве здравоохранения сообщили, что в настоящее время трое детей с COVID-19 получают помощь медиков в больницах, передает телеканал Nine News.

В настоящее время в аптеках Нового Южного Уэльса наблюдается острая нехватка экспресс-тестов на антитела. Это происходит на фоне того, как местное правительство призывает жителей, у которых отсутствуют симптомы COVID-19, не идти в пункты вакцинации для прохождения ПЦР-тестирования, а купить тест на антитела самостоятельно. Об этом 28 декабря сообщил телеканал Nine News.

28 декабря правительство Квинсленда объявило об отмене требования к приезжающим в штат австралийцем по прохождению ПЦР-тестирования на COVID-19 по прошествии пяти дней. Это произошло на фоне того, как по всей Австралии для сдачи тестов образовались многокилометровые очереди к клиникам и больницам, сообщает телеканал Nine News.

27 декабря стало известно, что одна из лабораторий Сиднея SydPath, направила почти 1000 гражданам SMS-сообщения, в которых говорилось, что их тесты на COVID-19 отрицательные, несмотря на то, что образцы не были до конца проверены. Однако вскоре подтвердилось, что 486 человек все же заразились коронавирусом. Об этом 28 декабря сообщил телеканал Nine News.

На фоне того, как суточные показатели по числу новых случаев SARS-CoV-2 в крупнейших штатах Австралии вновь измеряются четырехзначными цифрами, уровень заражения в малых по численности населения регионах также стремительно растет. 28 декабря в Канберре сообщили, что в столичном регионе за сутки число зараженных выросло на 252 человека, что является абсолютным максимумом за весь период пандемии, сообщает телеканал Nine News.

В настоящее время среднее время ожидания сдачи ПЦР-теста в Сиднее составляет почти восемь часов, что вызвало бурю негодования со стороны местного правительства Нового Южного Уэльса, которое призывает выработать единые требования по проведению тестов, чтобы правительства отдельных штатов больше не могли вводить свои особые требования для приезжих. Об этом 28 декабря написала The Guardian.

За последние 24 часа число новых случаев коронавируса в Новом Южном Уэльсе, самом густонаселенном штате Австралии, увеличилось на 6062 человека, что немногим ниже недавних максимумом. Однако в штате по-прежнему наблюдается огромная нагрузка на систему здравоохранения. Об этом 28 декабря сообщил телеканал Nine News.

Вакцина против коронавируса Janssen. (сс) U.S. Department of State

21:40 28.12.2021

Люди в масках в Израиле. (сс) Spokesperson unit of the President of Israel