Буэнос-Айрес, , 03:52 — REGNUM Резкий рост новых случаев заражения коронавирусом зафиксирован в Аргентине. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба минздрава страны.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

Число новых случаев заражения возросло до 33 902 в сутки, при этом сутками ранее, 27 декабря, было подтверждено 20 263 случая заражения. Рост заболеваемости начался с середины декабря. Ещё 15 декабря суточное число новых случаев инфицирования коронавирусом составляло 4555 случаев.

Резкое ухудшение эпидемиологической ситуации в стране специалисты аргентинского минздрава связывают с появлением нового штамма коронавируса «Омикрон».

Отмечается, что количество летальных исходов среди пациентов с коронавирусом остаётся на низком уровне. За сутки 28 декабря от последствий заболевания COVID-19 скончалось 20 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению эпидемиолога из Аргентины Габриэлы Пиовано, не использующие российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» Европейский союз и США лишили своих жителей хорошего препарата.

Читайте ранее в этом сюжете: В Аргентине заявили, что США и ЕС лишили своих жителей вакцины «Спутник V»