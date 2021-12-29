Подгорица, , 20:24 — REGNUM Со 2 января 2022 года условия въезда в Черногорию будут ужесточены, сообщает Минздрав.

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Граждане Черногории и иностранцы могут въезжать через все пограничные переходы при наличии одного из двух доказательств из сертификата:

1. Человек был полностью вакцинирован предписанным количеством доз вакцины против коронавируса, с момента введения второй дозы вакцины должно пройти не более шести месяцев.

2. С доказательством того, что человек переболел COVID-19 (прошло не менее 10 дней и не более 180 дней с момента положительного результата ПЦР или экспресс-теста на антиген).

В обоих случаях, как объявлено Министерством здравоохранения, необходимо иметь либо отрицательный результат ПЦР-теста не старше 72 часов, либо экспресс-тест на антиген не старше 48 часов. Это, как говорится, означает, что въехать в Черногорию только с отрицательным тестом уже нельзя.

«Граждане Черногории и иностранцы с временным проживанием могут въезжать в страну без этих доказательств, но с определением самоизоляции на 10 дней, которая может быть прекращена не ранее, чем через три дня после отрицательного результата теста ПЦР», — говорится в сообщении.