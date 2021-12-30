Иерусалим, , 21:53 — REGNUM Четвёртую дозу вакцины от COVID-19 будут вводить жителям Израиля с пониженным иммунитетом, передаёт 30 декабря Kan.

Диагностика Цитата к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика. реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР

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Об этом заявил глава израильского минздрава Нахман Аш. Что касается пожилых и медработников, то для них вакцинация четвёртой дозой в Израиле ещё не утверждена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Израиле третью дозу вакцин от COVID-19 теперь будут вводить через три месяца после второй дозы.

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