Иерусалим, 30 декабря 2021, 21:53 — REGNUM Четвёртую дозу вакцины от COVID-19 будут вводить жителям Израиля с пониженным иммунитетом, передаёт 30 декабря Kan.
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Об этом заявил глава израильского минздрава Нахман Аш. Что касается пожилых и медработников, то для них вакцинация четвёртой дозой в Израиле ещё не утверждена.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Израиле третью дозу вакцин от COVID-19 теперь будут вводить через три месяца после второй дозы.
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