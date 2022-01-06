Гавана, , 02:01 — REGNUM На Кубе за прошедшие сутки выявили 967 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения республики.

Куба Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на кубинской территории достигло 969 138. В настоящее время на Кубе числится 2805 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 27 пациентов находятся в палатах реанимации.

Отмечается, что наибольший рост заболеваемости COVID-19 зафиксирован в курортных районах республики. При этом в столице страны Гаване за сутки выявили лишь 79 зараженных коронавирусом. Уточняется, что к 6 января на Кубе полностью прошли курс вакцинации против COVID-19 около 90% жителей.