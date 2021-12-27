Нур-Султан, , 09:24 — REGNUM Розыгрыш путевки на Мальдивы для проживающих в Нур-Султане привившихся от COVID-19 пенсионеров переносится с 29 декабря на февраль 2022 года из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Казахстана.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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Сообщается, что проведение розыгрыша продлевается, и в нём примут участие все, кто получит первый компонент вакцины по февраль 2022 года. При этом запланированная лотерея ценных призов и путевок в санатории Казахстана, назначенная на 29 декабря, состоится. Она пройдет в режиме онлайн.

В розыгрыше ценных призов будут участвовать пенсионеры Нур-Султана, привившиеся с 28 октября по 28 декабря. Всех их зарегистрируют в качестве участников автоматически, подавать заявки не нужно.

Стоит отметить, что в Казахстане, по последним данным данным, полностью привились около 8,5 млн человек или примерно 45% населения страны. Темпы распространения коронавируса в стране после пиковых летних показателей постепенно снижаются.