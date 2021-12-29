Сидней, Австралия, , 12:08 — REGNUM Организаторы большого мероприятия по празднованию Нового года в Сиднее предупредили, что продажа билетов, которые дают право попасть в городскую гавань, вид на которую с Сиднейским оперным театром и сотнями взрывающихся фейерверков так известны все миру, может прекратиться, если число новых случаев заражения коронавирусом продолжит расти нынешними темпами. Об этом 29 декабря сообщил телеканал Nine News.

C Новым Годом Иван Шилов © ИА REGNUM

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Стивен Гилби, исполнительный продюсер празднования Нового года в городе, заявил в интервью Nine News, что организаторы готовы адаптировать свои планы, если власти введут новые ограничения.

«Мы будем реагировать на любые изменения предписания в области общественного здравоохранения и вносить поправки в наши планы, поскольку нам необходимо обеспечить безопасность людей», — подчеркнул Гилби.

Отмечается, что к посетителям смотровых площадок будут применяться те же правила, что и к посетителям кафе и ресторанов — полная вакцинация от COVID-19, наличие маски и соблюдение социальной дистанции.

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