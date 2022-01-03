Москва, , 09:17 — REGNUM Анча Баранова — доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Дж. Мейсона (США) в интервью «Ленте.ру» назвала наиболее уязвимые перед коронавирусом группы крови.

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Она отметила, что люди, имеющие II и IV группу, более подвержены COVID-19, а с I и III — наоборот.

«У крови людей с разными группами не совсем одинаковый молекулярный состав. И в I, и в III группе есть антитела на антиген А, который имеет небольшое сходство с коронавирусным антигеном», — рассказала специалист.

«Но … вероятность не заболеть или перенести инфекцию легко у обладателей I и III групп крови ниже всего лишь процентов на 10. И это, на самом деле, ни на что не влияет», — уточнила она.

В июне 2020 года ученые, проводившие исследования в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медуниверситете Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью течения COVID-19.