9 января 2022 | Время чтения 4 мин

Британцы обсудили в Twitter, существует ли «усталость» от непоследовательного и неоднородного регулирования пандемии в разных частях страны.

Джейн Спай, , 12:46 — REGNUM Профессор психологии университета Суонси Саймон Уильямс заявил, что разные правила и ограничения, введенные для регулирования пандемии COVID-19 в Великобритании, ведут к «усталости» и «неопределенности». После Рождества в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии правила ужесточили, в то время как в Англии решили не спешить с введением новых правил в ожидании новой научной информации и сделали ставку на вакцинацию. Так неоднозначный посыл от разных правительств в связи с распространением варианта «Омикрон» оставил людей в подвешенном состоянии.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Когда в разных странах разные правила, и при этом мы всё-таки еще в одной Великобритании, это оставляет людей в замешательстве и подрывает соблюдение правил с обоих сторон. И я думаю, когда мы оглянемся в прошлое через несколько лет, то одним из огромнейших провалов, я думаю, по всей Великобритании будет неспособность принятия непротиворечивых и последовательных правил — это действительно мешает людям», — прокомментировал профессор BBC Radio Wales Breakfast.

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Большинство пользователей согласились с тем, что «лишней» в четверке стран является Англия, они считают, что правительству следует ввести в Англии такие же правила, как и в остальной части королевства.

Масочный режим в Великобритании (сс) Nickolay Romensky

«Англии реально нужно идти в соответствии с программой», — написал @BiggestNizzy.

«Англия идет не в ногу с остальными, что приводит к путанице людей из Англии, которые пересекают границы», — прокомментировал @rickokippling.

«Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия приняли примерно одинаковые правила, просто в Англии странные решения. Если другие страны с этим справляются, нет никаких оправданий для нас», — добавил @MattPolo2493.

«Я согласен. Может быть, пришло время Англии присоединиться к остальной Великобритании, и более того, даже к географической Европе», — отметил @ahdamnpahpah.

Некоторые пользователи считают, что всей стране следует подчиняться правилам той части, где лучше всего справляются с пандемией, а по статистике ей является Шотландия.

«Тогда нам нужно делать так, как страна с лучшей статистикой по ковиду, а это будет Шотландия, остальные могут следовать их примеру», — написал @indytime67.

Социальная дистанция. Шотландия (сс) Victuallers

«Да, если бы только англичане следовали шотландскому примеру, тогда они не были бы в таком беспорядке», — согласился @technolight3.

Среди комментаторов были те, кто считает, что ничего сложного в соблюдении правил нет, даже если они неоднообразные.

«Нет. Правила очень-очень простые», — прокомментировал @twowheelsnlegs.

«Всё очень просто, если вы умеете читать», — добавил @Anthony84349586.

В комментариях отметили, что Великобритания — не единственная страна, где в разных регионах разные правила, есть страны, где субъектов побольше, и правил соответственно тоже больше, но там все справляются и не возмущаются.

«В других местах справляются, например, в Америке разные правила в разных штатах. Мы же разные страны с отдельно избираемыми правительствами, так что это антидеволюционная риторика», — отметил @Greengrumbler.

Часть комментаторов предположила, что британцам плевать на разные правила, потому что они их за два года пандемии устали соблюдать из-за их бессмысленности.

«Я думаю, на этот момент люди полностью отказались от любых правил и просто делают так, как они считают, будет лучше для них и их близких», — предположил @Marandaheath4.

«Ааа. Люди устают соблюдать правила, придуманные для того, чтобы сохранить им жизнь? Ааа. Если не выносите жара, убирайтесь с кухни. Если правило, которому вы следовали, привело вас сюда, что хорошего было в этом правиле?» — спросил @embee200.

Ряд пользователей считает, что проблема не в правилах, а в том, что правительство постоянно лжет населению и предоставляет непонятные данные, которые противоречат сами себе. По их мнению, именно поэтому люди уставшие, запутанные и разочарованные.

«Количество решений, которые противоречат сами себе или просто не имеют смысла, и количество дезинформации от этого правительства, вот те вещи, которые провоцируют усталость», — считает @TheReverendNess.

«А вы не думаете, что это вестминстерское беззаботное «одно правило для всех, другое правило для нас» и постоянное пренебрежение научными советами заставляет людей переставать их слушать», — отметил @HawkesSj.

Некоторые комментаторы отметили, что проблема разных правительств касается не только борьбы с пандемией, она в принципе разрушает жизнь страны.

«Одна их многих проблем это передача полномочий правительствам», — считает @HGDown_.

«Она также способствует непониманию и повреждению экономики», — дополнил @nicktaylor33.