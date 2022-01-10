Лондон, , 23:45 — REGNUM На территории Британии за прошедшие сутки заражение коронавирусом было выявлено более чем у 142 тыс. человек, сообщает 10 января правительство страны.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Коронавирус был выявлен у 142 224 человек, после чего общее число зарегистрированных случаев заражения в стране составило 14 617 314.

За тот же период в Британии умерли 77 пациентов с диагнозом COVID-19.

Общее число жертв эпидемии составило в Британии 150 230.

Напомним, ранее власти страны заявили о полной вакцинации более 80% взрослого населения.

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