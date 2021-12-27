Стокгольм, , 12:24 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции закончится, когда вакцинацией будет охвачено 70% мирового населения. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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При этом приблизительных сроков того, когда отступит пандемия, он не назвал.

«Я не могу сказать, увидим ли мы в будущем новые или более опасные варианты [коронавируса SARS-CoV-2]. Я не знаю, когда именно пандемия закончится, но могу сказать, как это произойдёт», — сказал в беседе с ТАСС Клюге.

Так, по его словам, помимо 70-процентной вакцинации должны ещё появиться эффективные лекарственные препараты против COVID-19.

«Она [пандемия] завершится, когда мы сможем разработать эффективные и безопасные противовирусные препараты для лечения людей, заразившихся ковидом», — добавил представитель ВОЗ.

Кроме того, отметил Клюге, для завершения пандемии необходимо укрепление систем здравоохранения в мире и обучение будущих медицинских работников тому, как лучше подготовиться к следующей пандемии.

«Пандемия закончится, когда мы перестанем реагировать на [ковидный] кризис как отдельные национальные государства и выступим против неё все вместе, как одна семья. Она закончится, когда все без исключения вооружатся наукой и возьмут на себя ответственность за свои действия», — уверен он.

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Клюге считает, что COVID-19, вероятно, станет эндемическим, как грипп или четыре других типа коронавируса, вызывающих простуду.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что положить конец пандемии уже в 2022 году способна совместная работа мирового сообщества над обеспечением справедливого доступа к вакцинам от коронавируса всего населения мира.