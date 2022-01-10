Эр-Рияд, , 13:14 — REGNUM Министерство здравоохранения Саудовской Аравии сообщило о резком увеличении числа заразившихся коронавирусом на территории страны. Согласно официальному заявлению, распространённому 10 января агентством Akhbar-al-Saudia, за последние 24 часа в стране выявили 4778 новых случаев заражения коронавирусом.

Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно обновлённым данным, общее число зафиксированных случаев заражения в королевстве достигло 583 530.

В министерстве здравоохранения Саудовской Аравии также сообщили о том, что за минувшие сутки скончались двое пациентов с COVID-19. Общее число жертв пандемии в королевстве достигло 8 895 человек.

Саудовские власти рассматривают возможность введения дополнительных ограничительных мер, призванных остановить рост заболеваемости.

Резкий рост случаев заражения новой инфекцией был также зафиксирован в других странах региона: Иордании, Кувейте и ОАЭ.